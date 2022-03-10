Üç Kız Kardeş'in Nesrin'i İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal güzellikte annesini geçti! Gören hayran kalıyor

Başrollerini Özgü Kaya, İclal Aydın, Almila Ada, Reha özcan gibi isimlerin paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisi, ilk bölümünden itibaren büyük beğeni topladı. Üç Kız Kardeş dizisinde evin sevecen annesi Nesrin'e hayat veren İclal Aydın'ın kızı Lal, güzelliğiyle hayran bıraktı.

1971 yılında Nevşehir'de dünyaya gelen İclal Aydın, çerkez bir anne ve kürt bir babanın kızı. Memur bir ailede doğup büyüyen İclal aydın, babasının tayini nedeniyle Nevşehir'den Ankara'ya taşındı. Lise yıllarında Elazığ'da yatılı okuyan İclal Aydın, Ankara Üniversitesi Tiyatro bölümüne girmeye hak kazandı.

Üniversite eğitimi yarıda bırakan İclal Aydın, Almanya'ya yerleşti. Berlin'de 6 yıl tiyatroculuk yapan İclal Aydın, 1996 yılında Türkiye'ye döndü.

İclal Aydın; Bir Demet Tiyatro, Vizontele, Organize İşler, İki Aile, Haneler ve O Hayat Benim gibi yapımlarda izleyici karşısına çıktı.

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan İclal Aydın, birden fazla evlilik gerçekleştirdi. Güzel oyuncunun ilk evliliği Kemal Başbuğ ile oldu. Kemal Başbuğ ve İclal Aydın'ın bu evlilikten Zeynep Lal adını verdikleri bir kız çocukları oldu.

Şimdilerde 20 yaşında olan Zeynep Lal, duru güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Sosyal medyada hayatına dair kareleri paylaşmayı ihmal etmeyen Zeynep Lal, annesiyle pozlarını sevenlerinin beğenisine sunuyor.

İclal Aydın, Kemal Başbuğ'dan sonra şarkıcı ve yazar Tuna Kiremitçi ile dünyaevine girdi ancak ünlü çiftin evliliği kısa sürdü. İclal Aydın ve Tuna Kiremitçi, 1 yıl süren evliliklerini sonlandırma kararı aldı.

2015 yılında görüntü yönetmeni Efe Kubilay ile nikah masasına oturan İclal Aydın, 2019 yılında Kubilay ile yollarını ayırdı.



