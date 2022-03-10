MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Üç Kız Kardeş'in Nesrin'i İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal güzellikte annesini geçti! Gören hayran kalıyor

Üç Kız Kardeş'in Nesrin'i İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal güzellikte annesini geçti! Gören hayran kalıyor

10.03.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş ile ekranlara geri dönen ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın'ın kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu. Kendi kaleme aldığı Üç Kız Kardeş kitabının uyarlamasında Nesrin karakterine hayat veren İclal Aydın'ın boyu kadar kızı görenler şaşıp kaldı.

Üç Kız Kardeş'in Nesrin'i İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal güzellikte annesini geçti! Gören hayran kalıyor

Başrollerini Özgü Kaya, İclal Aydın, Almila Ada, Reha özcan gibi isimlerin paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisi, ilk bölümünden itibaren büyük beğeni topladı. Üç Kız Kardeş dizisinde evin sevecen annesi Nesrin'e hayat veren İclal Aydın'ın kızı Lal, güzelliğiyle hayran bıraktı.

1971 yılında Nevşehir'de dünyaya gelen İclal Aydın, çerkez bir anne ve kürt bir babanın kızı. Memur bir ailede doğup büyüyen İclal aydın, babasının tayini nedeniyle Nevşehir'den Ankara'ya taşındı. Lise yıllarında Elazığ'da yatılı okuyan İclal Aydın, Ankara Üniversitesi Tiyatro bölümüne girmeye hak kazandı.

Üç Kız Kardeş'in Nesrin'i İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal güzellikte annesini geçti! Gören hayran kalıyor

Üniversite eğitimi yarıda bırakan İclal Aydın, Almanya'ya yerleşti. Berlin'de 6 yıl tiyatroculuk yapan İclal Aydın, 1996 yılında Türkiye'ye döndü.

Üç Kız Kardeş'in Nesrin'i İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal güzellikte annesini geçti! Gören hayran kalıyor

İclal Aydın; Bir Demet Tiyatro, Vizontele, Organize İşler, İki Aile, Haneler ve O Hayat Benim gibi yapımlarda izleyici karşısına çıktı.

Üç Kız Kardeş'in Nesrin'i İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal güzellikte annesini geçti! Gören hayran kalıyor

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan İclal Aydın, birden fazla evlilik gerçekleştirdi. Güzel oyuncunun ilk evliliği Kemal Başbuğ ile oldu. Kemal Başbuğ ve İclal Aydın'ın bu evlilikten Zeynep Lal adını verdikleri bir kız çocukları oldu.

Üç Kız Kardeş'in Nesrin'i İclal Aydın'ın kızı Lal güzellikte annesini geçti! Gören hayran kalıyor

Şimdilerde 20 yaşında olan Zeynep Lal, duru güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Üç Kız Kardeş'in Nesrin'i İclal Aydın'ın kızı Lal güzellikte annesini geçti! Gören hayran kalıyor

Sosyal medyada hayatına dair kareleri paylaşmayı ihmal etmeyen Zeynep Lal, annesiyle pozlarını sevenlerinin beğenisine sunuyor.

Üç Kız Kardeş'in Nesrin'i İclal Aydın'ın kızı Lal güzellikte annesini geçti! Gören hayran kalıyor

Üç Kız Kardeş'in Nesrin'i İclal Aydın'ın kızı Lal güzellikte annesini geçti! Gören hayran kalıyor

Üç Kız Kardeş'in Nesrin'i İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal güzellikte annesini geçti! Gören hayran kalıyor

İclal Aydın, Kemal Başbuğ'dan sonra şarkıcı ve yazar Tuna Kiremitçi ile dünyaevine girdi ancak ünlü çiftin evliliği kısa sürdü. İclal Aydın ve Tuna Kiremitçi, 1 yıl süren evliliklerini sonlandırma kararı aldı.

Üç Kız Kardeş'in Nesrin'i İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal güzellikte annesini geçti! Gören hayran kalıyor

2015 yılında görüntü yönetmeni Efe Kubilay ile nikah masasına oturan İclal Aydın, 2019 yılında Kubilay ile yollarını ayırdı.

Üç Kız Kardeş'in Nesrin'i İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal güzellikte annesini geçti! Gören hayran kalıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdarı Necati Şaşmaz kimdir?Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdarı Necati Şaşmaz kimdir?
Müge Anlı’da skandal! Gelin kayınvalidesini babasına kaçırdı iddiası Müge Anlı’da skandal! Gelin kayınvalidesini babasına kaçırdı iddiası
Yatak görüntüsü olay oldu! 'Sen neymişsin Asuman!'Yatak görüntüsü olay oldu! 'Sen neymişsin Asuman!'
Anahtar Kelimeler:
İclal Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İngiliz askerler emirleri dinlemedi, Ukrayna'ya savaşmaya gitti

İngiliz askerler emirleri dinlemedi, Ukrayna'ya savaşmaya gitti

Bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti

Bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti

Dünya basını hakem skandalını tartışıyor! Cüneyt Çakır için flaş iddia!

Dünya basını hakem skandalını tartışıyor! Cüneyt Çakır için flaş iddia!

Yok böyle bahane! İsrail'den flaş Zelenskiy kararı

Yok böyle bahane! İsrail'den flaş Zelenskiy kararı

'Gönüllü savaşçıların' sayısı artıyor! Günlük 2 bin dolara paralı asker aranıyor

'Gönüllü savaşçıların' sayısı artıyor! Günlük 2 bin dolara paralı asker aranıyor

Bursa Adliyesi'nde görevli hakim parkta ölü bulundu

Bursa Adliyesi'nde görevli hakim parkta ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.