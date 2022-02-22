Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D izleyicisiyle buluşuyor. İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinde hem kızlarına hem de eşine bağlı bir postane müdürü Sadık'ı canlandıran Reha Özcan izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Üç Kız Kardeş'in Sadık'ı Reha Özcan kimdir? Reha Özcan nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Üç Kız Kardeş'in Sadık'ı Reha Özcan ile ilgili detaylar haberimizde...
Reha Özcan, 5 Temmuz 1965 tarihinde Bingöl'de dünyaya gelmiştir. Kökeni Sinop'un Boyabat ilçesine dayanmaktadır. Tam Adı Ragıp Reha Özcan olarak bilinmektedir.
Yüksek öğretim eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tamamlayan Özcan'ın kendi gibi oyuncu olan Serhat adında bir de erkek kardeşi bulunmaktadır. 1987 yılında üniversiteden mezun olan Özcan, aynı sene 'Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlamıştır. Buradaki başarısının ardından 1990-1991 sezonu için İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atanan başarılı oyuncu, sonraki sezonda ise Antalya'ya yerleşme kararı almıştır.
Antalya'ya yerleştiği yıl, 'Antalya Devlet Tiyatrosu'nda görev almaya başlayan Özcan, bunun yanı sıra Akdeniz Üniversitesi Tiyatro Kulübü ile Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda da yönetmen koltuğunda oturmuştur.
2010-2011 sezonunda 'İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin olan başarılı oyuncu, 2016 yılının Ekim ayında da Devlet Tiyatroları'ndan emekli olmuştur.
2016 yılında Ferzen Özpetek'in yönetmen koltuğunda oturmakta olduğu 'İstanbul Kırmızısı' isimli sinema filminde yer almıştır.
Başarılı oyuncu 2017 yılında da senaristliğinde ve yönetmenliğinde Müfit Can Saçıntı'nın olduğu 'Yaşamak Güzel Şey' isimli sinema filmi ile seyirci karşısına çıkmış ve sonraki süreçte çok sayıda dizi ve film projesinde yer almıştır.
Adı Efsane, Karadayı, Suskunlar, Maral: En Güzel Hikayem, Kurtlar Vadisi Pusu, IV. Osman yapımlarında da çeşitli rollerde yer alan Özcan, şimdilerde ise Üç Kız Kardeş dizisinde Sadık karakterine hayat vermekte.
65 yaşındaki ünlü oyuncu Reha Özcan Bingöllüdür. Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Özcan birçok dizi ve film projesinde yer almıştır.
Reha Özcan'ın oynadığı diziler ve filmler:
Üç Kız Kardeş - 2022 - Sadık
Seksenler : Bora Tekay - 2021 - Metin Öğretmen
Mucize Doktor : Yusuf Pirhasan - 2019-2021 - Doktor Adil Erinç
Bizim Hikaye: Serdar Gözelekli, Koray Kerimoğlu - 2017-2019 - Fikri Elibol
Poyraz Karayel: Küresel Sermaye : Osman Taşçı - 2016 - Amir Yıldız
Yaşamak Güzel Şey : Müfit Can Saçıntı - 2017 - Patron
Adı Efsane: Devrim Yalçın - 2017 - Hasan
Sen Benim Herşeyimsin: Tolga Örnek - 2016
Gecenin Kraliçesi: Durul Taylan & Yağmur Taylan - 2016 - (Baba Osman)
Maral: En Güzel Hikayem: Bahadır İnce - 2015 - Halis Feyman
Öyle ya da Böyle: Alper Kaya - 2015
Karadayı: Uluç Bayraktar - 2014 - Vehbi Duru
Unutursam Fısılda: Çağan Irmak - 2014
Çare-sizlik (Kısa Film): - 2014
Buna Değer: Can Oral - 2014
Muhteşem Yüzyıl: Yağız Alp Akaydın, Mert Baykal - 2014 / Hüsrev Paşa
Fatih: Merve Girgin, Faruk Teber - 2013
Ölü ya da Diri: Jorgo Papavassiliou - 2013
Kor: Cihan Sağlam - Kısa Film - 2013
Suskunlar: Umur Turagay - 2012 - Sait Karam
Tepenin Ardı: Emin Alper - 2012
Kurtlar Vadisi Pusu: Onur Tan - 2011 - Jozef Beile
Yangın Var: Murat Saraçoğlu - 2011 - Emniyet Müdürü
Üsküdar'a Giderken: Selçuk Aydemir - 2011 - Berber Bürge
Buhar: Abdurrahman Öner - Kısa Film - 2011
IV. Osman: Semra Dündar - 2009 - Komiser Osman Toprak / IV. Osman
Bahtı Kara: Theron Patterson - 2008 - Adnan
Dağlar Delisi: Taner Akvardar - 2007 - Porsuk
Naciye'yi Kim Sevmez: Emine Çelebi - 2005 - Playboy Burak
Üç Kız Kardeş dizisinin ilk bölümü 22 Şubat Salı (bugün) saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.
Üç Kız Kardeş dizisi Türkan, Dönüş ve Derya'nın hikayesini anlatıyor.
Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle bilinen, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeşin hayatını anlatan dizide, yaşıtları gibi basit hayaller kuran bu 3 genç kızın başlarına gelenler işleniyor.
Türkan, Dönüş ve Derya, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan’ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş’ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin’se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.
Üç Kız Kardeş oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde:
Reha Özcan - Sadık
Berker Güven - Somer
Almila Ada - Dönüş
İclal Aydın - Nesrin
Özgü Kaya - Nesrin
Melisa Berberoğlu - Derya
Veda Yurtsever - Rüçhan
Tayfun Eraslan - Özer
Benian Dönmez - Nezahat
Nazlı Senem Ünal - Mine
Demircan Kaçel - Mesut
Vural Şahanoğlu - Serdar
Hakan Atalay - Fatih
Mert Özcan - Hakan
Ece Baliç - Dilek
Üç Kız Kardeş, dizide Nesrin karakterine hayat veren İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanmıştır.
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