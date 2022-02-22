Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D izleyicisiyle buluşuyor. İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinde hem kızlarına hem de eşine bağlı bir postane müdürü Sadık'ı canlandıran Reha Özcan izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Üç Kız Kardeş'in Sadık'ı Reha Özcan kimdir? Reha Özcan nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Üç Kız Kardeş'in Sadık'ı Reha Özcan ile ilgili detaylar haberimizde...

ÜÇ KIZ KARDEŞ'İN SADIK'I REHA ÖZCAN KİMDİR?

Reha Özcan, 5 Temmuz 1965 tarihinde Bingöl'de dünyaya gelmiştir. Kökeni Sinop'un Boyabat ilçesine dayanmaktadır. Tam Adı Ragıp Reha Özcan olarak bilinmektedir.

Yüksek öğretim eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tamamlayan Özcan'ın kendi gibi oyuncu olan Serhat adında bir de erkek kardeşi bulunmaktadır. 1987 yılında üniversiteden mezun olan Özcan, aynı sene 'Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlamıştır. Buradaki başarısının ardından 1990-1991 sezonu için İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atanan başarılı oyuncu, sonraki sezonda ise Antalya'ya yerleşme kararı almıştır.

Antalya'ya yerleştiği yıl, 'Antalya Devlet Tiyatrosu'nda görev almaya başlayan Özcan, bunun yanı sıra Akdeniz Üniversitesi Tiyatro Kulübü ile Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda da yönetmen koltuğunda oturmuştur.

2010-2011 sezonunda 'İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin olan başarılı oyuncu, 2016 yılının Ekim ayında da Devlet Tiyatroları'ndan emekli olmuştur.

2016 yılında Ferzen Özpetek'in yönetmen koltuğunda oturmakta olduğu 'İstanbul Kırmızısı' isimli sinema filminde yer almıştır.

Başarılı oyuncu 2017 yılında da senaristliğinde ve yönetmenliğinde Müfit Can Saçıntı'nın olduğu 'Yaşamak Güzel Şey' isimli sinema filmi ile seyirci karşısına çıkmış ve sonraki süreçte çok sayıda dizi ve film projesinde yer almıştır.

Adı Efsane, Karadayı, Suskunlar, Maral: En Güzel Hikayem, Kurtlar Vadisi Pusu, IV. Osman yapımlarında da çeşitli rollerde yer alan Özcan, şimdilerde ise Üç Kız Kardeş dizisinde Sadık karakterine hayat vermekte.

REHA ÖZCAN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

65 yaşındaki ünlü oyuncu Reha Özcan Bingöllüdür. Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Özcan birçok dizi ve film projesinde yer almıştır.

REHA ÖZCAN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Reha Özcan'ın oynadığı diziler ve filmler:

Üç Kız Kardeş - 2022 - Sadık

Seksenler : Bora Tekay - 2021 - Metin Öğretmen

Mucize Doktor : Yusuf Pirhasan - 2019-2021 - Doktor Adil Erinç

Bizim Hikaye: Serdar Gözelekli, Koray Kerimoğlu - 2017-2019 - Fikri Elibol

Poyraz Karayel: Küresel Sermaye : Osman Taşçı - 2016 - Amir Yıldız

Yaşamak Güzel Şey : Müfit Can Saçıntı - 2017 - Patron

Adı Efsane: Devrim Yalçın - 2017 - Hasan

Sen Benim Herşeyimsin: Tolga Örnek - 2016

Gecenin Kraliçesi: Durul Taylan & Yağmur Taylan - 2016 - (Baba Osman)

Maral: En Güzel Hikayem: Bahadır İnce - 2015 - Halis Feyman

Öyle ya da Böyle: Alper Kaya - 2015

Karadayı: Uluç Bayraktar - 2014 - Vehbi Duru

Unutursam Fısılda: Çağan Irmak - 2014

Çare-sizlik (Kısa Film): - 2014

Buna Değer: Can Oral - 2014

Muhteşem Yüzyıl: Yağız Alp Akaydın, Mert Baykal - 2014 / Hüsrev Paşa

Fatih: Merve Girgin, Faruk Teber - 2013

Ölü ya da Diri: Jorgo Papavassiliou - 2013

Kor: Cihan Sağlam - Kısa Film - 2013

Suskunlar: Umur Turagay - 2012 - Sait Karam

Tepenin Ardı: Emin Alper - 2012

Kurtlar Vadisi Pusu: Onur Tan - 2011 - Jozef Beile

Yangın Var: Murat Saraçoğlu - 2011 - Emniyet Müdürü

Üsküdar'a Giderken: Selçuk Aydemir - 2011 - Berber Bürge

Buhar: Abdurrahman Öner - Kısa Film - 2011

IV. Osman: Semra Dündar - 2009 - Komiser Osman Toprak / IV. Osman

Bahtı Kara: Theron Patterson - 2008 - Adnan

Dağlar Delisi: Taner Akvardar - 2007 - Porsuk

Naciye'yi Kim Sevmez: Emine Çelebi - 2005 - Playboy Burak

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Üç Kız Kardeş dizisinin ilk bölümü 22 Şubat Salı (bugün) saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NEDİR?

Üç Kız Kardeş dizisi Türkan, Dönüş ve Derya'nın hikayesini anlatıyor.

Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle bilinen, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeşin hayatını anlatan dizide, yaşıtları gibi basit hayaller kuran bu 3 genç kızın başlarına gelenler işleniyor.

Türkan, Dönüş ve Derya, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan’ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş’ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin’se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Üç Kız Kardeş oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde:

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven - Somer

Almila Ada - Dönüş

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Nesrin

Melisa Berberoğlu - Derya

Veda Yurtsever - Rüçhan

Tayfun Eraslan - Özer

Benian Dönmez - Nezahat

Nazlı Senem Ünal - Mine

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay - Fatih

Mert Özcan - Hakan

Ece Baliç - Dilek

ÜÇ KIZ KARDEŞ UYARLAMA MI?

Üç Kız Kardeş, dizide Nesrin karakterine hayat veren İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanmıştır.

