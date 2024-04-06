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Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Görenler çok şaşırdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.04.2024 15:58
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Reha Özcan, Berken Güven, Almida Ada ve Veda Yurtsever gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde hayat verdiği 'Türkan' karakteri ile adından söz ettiren Özgü Kaya başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Kaya bu defa estetiksiz hali sosyal medyayı salladı.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Görenler çok şaşırdı

İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinde hayat verdiği 'Türkan' karakteri ile adından söz ettiren Özgü Kaya başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Özgü Kaya şimdi de estetiksiz haliyle gündem oldu.

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GÖRENLER İNANAMADI

Özgü Kaya'nın oyunculuğa ilk adım attığı dizisi Adı Efsane'deki görüntüsü herkesi şaşırttı. Çene estetiği yaptırdığı söylenen Özgü Kaya'nın göz kapaklarını da aldırdığı iddia edildi.

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YORUM YAĞDI

Sosyal medyada; 'Doğal güzel sanıyordum', 'Baya değiştirmiş kendini', 'Yüz nakli yaptırmış gibi' şeklinde yorumlar yapıldı.

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5 Şubat 1996 tarihinde İstanbul'da doğan Özgü Kaya, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamladı.

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Özgü Kaya, Mehmetçik Kut'ül Amare ve Kimse Bilmez gibi yapımlarda da yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Özgü Kaya Oyuncu reha karakteri
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