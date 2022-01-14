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Üç Kuruş 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kartal yeni tarzıyla herkesi şaşırtıyor

14.01.2022 02:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen Üç Kuruş'un 10. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un başrollerde oynadığı Üç Kuruş, iki haftalık aranın ardından yeni bölümüyle ekranlara dönüyor. Üç Kuruş'un yeni bölümüne Efe ve İrfan'ın nefes kesen karşılaşması damga vuracak. Şahin'in babasına isyan ettiği anlar duygu dolu dakikalara sahne olurken "Efe, İrfan'ı yakalayabilecek mi?" sorusunun yanıtı ise büyük merak konusu oluyor. Üç Kuruş'ta Kartal yeni tarzıyla da şaşırtacak.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Diren Polatoğulları, Aslıhan Malbora, Zafer Algöz, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş, 10. bölümüyle 17 Ocak Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıkacak. Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmış ve dizinin çekimleri ertelenmişti. Karantina süreci biten Kaygılaroğlu yeniden sete döndü.

KARTAL İMAJ DEĞİŞTİRİYOR

Efe ve İrfan'ın nefes kesen karşılaşmasının dikkat çektiği Üç Kuruş'un yeni bölüm fragmanında, Kartal ise yeni tarzıyla şaşırtıyor.
Üç Kuruş (4)(23)
Kartal, Nezih'in işini bitirmek için harekete geçerken "Hayat, yaşamla ölüm arasında bir seçenek sununca sen yaşamayı seçiyorsun" sözleri yaşanacak heyecan ve aksiyon dolu anların sinyallerini veriyor.

Üç Kuruş (6)(16)

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ÜÇ KURUŞ'UN DOKUZUNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kartal ve Efe, Leyla'yı İrfan'ın kaçırdığını öğrenince onların peşine düştüler. Ferhan'ın tüm hamlelerine rağmen Efe, Leyla'yı kurtarmayı başardı.
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Nezih'in emriyle Atilla'nın Çıngıraklı'ya saldırması tüm dengeleri değiştirdi.
Üç Kuruş (7)(12)
Atilla, Kartal'ın mekanını yerle bir etti ve ardından Şeco'yu öldürdü. Şeco'nun ölümüyle derinden sarsılan Kartal, Atilla'yı öldürerek karşılık verdi.
Üç Kuruş (6)(15)
Kartal sonrasında Bahar'ı kurtarmaya gitti. Bahar Kartal'ı öperek duygularını açıkça belli ederken Kartal'dan da karşılık geldi.
Üç Kuruş (7)(11)

Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.
Üç Kuruş (3)(20)

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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Anahtar Kelimeler:
Ekin Koç Nesrin Cavadzade Uraz Kaygılaroğlu
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