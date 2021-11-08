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Üç Kuruş 2. bölümden çarpıcı fragman! Zafer Algöz, Nezih karakteriyle Üç Kuruş'a damga vuracak

08.11.2021 03:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de Çukur'un yerine ekrana gelmeye başlayan Üç Kuruş dizisinden yeni fragman yayınlandı. Üç Kuruş'un 2. yeni bölüm fragmanında, Kartal ve Efe'nin katil hakkında konuşmaları dikkat çekiyor. Fragmanda, Konyalının karanlıkta kaldığı gerilim dolu anlar akıllara "Sıradaki hedef Konyalı mı?" sorusunu getiriyor. Üç Kuruş'un yeni bölümünde ünlü oyuncular Zafer Algöz ve Nesrin Cavadzade de diziye damga vuracak. Zafer Algöz'ün canlandırdığı Nezih, Çıngıraklı'ya gelerek Kartal'ın karşısına çıkacak.

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Üç Kuruş, 1 Kasım Pazartesi akşamı bölümüyle ekran yolculuğuna başladı. Üç Kuruş'un 8 Kasım'da ekrana gelecek olan 2. bölümünde ise sürpriz gelişmeler yaşanacak. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un paylaştığı Üç Kuruş'a katılan Zafer Algöz, yeni bölümde Bahar karakterini canlandıracak Nesrin Cavadzade'nin babası Nezih'e hayat verecek. Bahar ve babası Nezih, dizinin hikayesinde de önemli bir rol oynayacak.

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NEZİH ORTAYA ÇIKIYOR!

Üç Kuruş'un yeni bölümünde Nezih'in Çıngıraklı'ya gelişi heyecanla beklenirken kızı Bahar'ın, Kartal'ın hayatını nasıl etkileyeceği ise şimdiden büyük merak yaratıyor.

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Dışarıdan bakıldığında tam bir salon beyefendisi gibi görünen Nezih, aslında suç dünyasının en korkulan isimlerinden biridir. Acımasız bir karakter olan Nezih'in hayatta tek önemsediği kişi ise kendisinden tamamen farklı karakterde olan kızı Bahar'dır. Bu baba-kız hikayesinin Çıngıraklı'yı nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.

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'ÜÇ KURUŞ'UN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kartal, Efe'nin anlaşma teklifini kabul etmese de Efe katili bulabilmek için birlikte çalışmaları gerektiğinden emindir.

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Kartal, Efe'den kurtulmaya çalışırken, Mesut'a verdiği zararın bedelini beklemediği kadar ağır bir şekilde ödemek zorunda kalır.

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Suç dünyası içindeki konumunu korumak için Nezih'le bir mücadeleye giren Kartal, çareyi onun kızı olan Bahar'da arar.

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Cinayetlerin üzerindeki gizem perdesi biraz olsun aralanınca, Kartal bu defa, Efe'nin teklifini yeniden düşünmek zorunda kalır.

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Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

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'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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Show TV Ekin Koç Nesrin Cavadzade Uraz Kaygılaroğlu Zafer Algöz
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