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  4. Üç Kuruş 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mahallede düğün hazırlığı var

Üç Kuruş 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mahallede düğün hazırlığı var

27.11.2021 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç Kuruş 5. bölüm fragmanı yayınlandı.Yayınlanan fragmanda; Nezih önemli olanın düğün olduğunu ve elaleme rezil olmadan bu işi kapatmaları gerektiğini söylerken Efe Kartal'a 'Bu herifler niye öldürmek istiyor seni.' diye sorar. Kartal ise Nezih'in kızıyla evlenerek bu durumdan kurtulacağını söyler. Öte yandan Kartal düğünü boyunca başına bir şey gelmemesi için önden tedbirlerini alır. Neriman ise Efe'nin Leyla'ya bakışlarının ardından kızının aşık olduğunu anlar ve Leyla'dan hesap sorar.

Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Damla Serim, Murat Uyurkulak, ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı Üç Kuruş dizisi ilk bölümden izleyiciyi ekranlara kilitledi. Konusuyla ve oyuncularıyla dikkatleri üzerine çeken dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı ise merak ediliyor.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş 4. Bölümünde; İrfan Oktay karşılaşması her ikisini de derinden etkiler. İrfan haklılığını anlatamamanın sıkıntısı ile boğuşurken, Oktay yıllardır şişelerin dibine gömdüğü acı mazisiyle yüzleşir. Kartal’ın mahallede sakladığı Bahar, Kartal’ın asıl yüzünü görünce aslında neyle karşı karşıya olduğunu iyice anlar ve tedirginlik yaşar. Efe’nin verdiği sözü tutmaması Leyla’nın öfkesini kabartır ve Efe’yle yüzleşmesine neden olur. Kartal ise Efe’nin ihanetiyle sarsılır ama çabuk toparlanır ve intikam almak için Efe’ye karşı hamle yapar. Eli kolu Kartal’ın bir hamlesiyle bağlanan Efe, Kartal’a rağmen ya da Kartal ile beraber hareket etmek arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.

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