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Üç Kuruş 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İrfan, Kartal’ın düğününe geliyor

03.12.2021 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç Kuruş 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora’nın paylaştığı dizinin yeni bölümüne Tarık Mengüç damga vuracak.

Üç Kuruş dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde, ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, Bahar ve Kartal'ın düğününde sahne alacak.

Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alan Show TV'nin Ay Yapım imzalı Üç Kuruş dizisi, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı Üç Kuruş dizisinin her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş, 6 Aralık Pazartesi günü 6. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Üç Kuruş dizisinde Tarık Mengüç sürprizi!Üç Kuruş dizisinde Tarık Mengüç sürprizi!

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Romanların hayatını ve yaşadıklarını konu edinen Üç Kuruş'un merakla beklenen 6. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde Kartal ile Bahar’ın ses getirecek düğünü sonunda gerçekleşiyor.

Yayınlanan fragmanda Nezih, kızı Bahar'a, ''Sen bu insanlarla aile falan olamazsın'' derken Bahar'ın, ''Kim bilir babacığım.'' sözleri dikkati çekiyor.

Bahar'ın babası Nezih'i tebrik eden Komiser Efe'nin, ''Tebrik ederim. Damat diye nurtopu gibi bir belanız oldu, Hayırlı olsun.'' dediği anlar, yüzleri güldürüyor.

Dizinin 6. bölümüne konuk olan ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, sahneye çıkarak düğünün sürprizlerinden biri oluyor.

Öte yandan İrfan'ın, düğünde Efe'nin yanında oturduğu anlar, izleyenleri şoke ederken, ''Kartal, İrfan’la karşılaşacak mı?'' sorusunun yanıtı merak ediliyor.

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