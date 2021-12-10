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  4. Üç Kuruş 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Ferhan’ın ipliği pazara çıktı

Üç Kuruş 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Ferhan’ın ipliği pazara çıktı

10.12.2021 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç Kuruş 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Ekin Koç’la Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı Üç Kuruş’un yeni bölümünde; Kartal ve Efe’yle beraber İrfan’ın peşinde. Kartal, Şesu ve Ruşen'in vahşi hayvanlarla dolu bir mekana baskın yaptığı tanıtımda Oktay, Neriman'a cinayetleri işleyen kişinin Ferhan olduğunu söylüyor.

Show Tv'de yayınlanan Üç Kuruş dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Damla Serim, Murat Uyurkulak, ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı Üç Kuruş dizisi ilk bölümden izleyiciyi ekranlara kilitledi. Konusuyla ve oyuncularıyla dikkatleri üzerine çeken dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı ise merak ediliyor.

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ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bahar Kartal'a babasının bu dünyada korktuğu tek kişiyi söylerken Kartal ise o kişinin peşine düşer. Neriman Oktay'a Kartal'ın perişan olduğunu söylerken oldukça endişelidir. Öte yandan şüpheli kişinin adı Ferhan olarak ortaya çıkarken Oktay İrfan'a yolun sonunda olduğunu ve kaçmasını söyler. Diğer tarafta Kartal elinde aynı izden olan adamı bulmak için Oktay ve İrfan'ın olduğu odanın kapısını çalar.

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