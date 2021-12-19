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Üç Kuruş 8. yeni bölüm 2. fragmanı! Kartal ve İrfan'ın büyük yüzleşmesi!

19.12.2021 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Üç Kuruş'un 8. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un başrollerde oynadığı Üç Kuruş'ta Efe'nin Kartal'ı "Kalbinle değil aklınla hareket edeceksin!" diyerek uyarması dikkat çekiyor. Kartal, 'ÇP' damgasının yapıldığı geceki mekana gidiyor. Efe'nin arabanın içinde kime silah doğrulttuğu merak konusu olurken aksiyonun ve heyecanın hız kesmediği bölümde Kartal ile İrfan'ın heyecanla beklenen yüzleşmesi gerçekleşiyor.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Zafer Algöz, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş, 8. bölümüyle 20 Aralık Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıkacak.

Üç Kuruş (2)(21)

ÜÇ KURUŞ'UN SEKİZİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kimliği ortaya çıkan İrfan'ın şehirden kaçmaktan başka yolu yoktur. Kartal ve Efe ellerindeki "takma" isimle İrfan'ın peşine düştüklerinde beklemedikleri birinin radarına girerler.

Üç Kuruş (4)(18)

İrfan ortalardan kaybolmadan önce annesinin ısrarı ile Kartal'a bir şans daha verir ve Kartal'a hayatının en çetin ikilemlerinden birini yaşatır.

Üç Kuruş (1)(22)

Efe, bir yandan Leyla ile arasını düzeltmeye çalışırken bir yandan da Kartal'ı İrfan'dan korumaya çalışır. Öte yandan İrfan'ın bir sonraki adımı Kartal ile Efe'yi hiç beklemedikleri bir yerden vuracaktır.

Üç Kuruş (3)(18)

Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

Üç Kuruş (6)(12)

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Anahtar Kelimeler:
Ekin Koç Uraz Kaygılaroğlu
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