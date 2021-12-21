Üç Kuruş dizisi 8. son bölüm final sahnesi! Seri katil İrfan, Leyla'yı kaçırdı! Efe ve Kartal ne yapacak?

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Zafer Algöz, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş, 8. bölümüyle 20 Aralık Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıktı. Üç Kuruş 8. bölümde Kartal ile İrfan'ın yüzleşmesi nefesleri kesti.



KARTAL VE İRFAN'IN YÜZLEŞMESİ!

Kartal'ın kendisini tanımadığını söyleyen İrfan, öfkesini gösterdi. İrfan yıllardır yapılanları unutamadığını söylerken Kartal yaşadığı zorlukları söyledi. İrfan içten içe Kartal'ın yaşadığı hayatı kıskanırken neden adamı vurmadığını sordu.

İrfan'a sarılan Kartal yıllardır aradığı kardeşine tekrar kavuşmuştu. İrfan, Kartal'ı seçime zorlarken Kartal, İrfan'ı seçti!

LEYLA KAÇIRRILDI

İrfan'ın peşine düşen Kartal ve Efe arabayı bulmayı başardı.

Arabasının öğrenildiğini haberlerde gören İrfan kaçış için yeni bir yol çizmeye başladı. Mesut'un, Kartal'a yolladığı usb bellek merak uyandırırken Çıngıraklı'da işler değişmeye başladı. İrfan ise Leyla'yı arabasına bindirerek kaçırdı.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Kimliği ortaya çıkan İrfan’ın şehirden kaçmaktan başka yolu yoktur. Kartal ve Efe ellerindeki “takma” isimle İrfan’ın peşine düştüklerinde beklemedikleri birinin radarına girerler.

İrfan ortalardan kaybolmadan önce annesinin ısrarı ile Kartal’a bir şans daha verir ve Kartal’a hayatının en çetin ikilemlerinden birini yaşatır.

Efe, bir yandan Leyla ile arasını düzeltmeye çalışırken bir yandan da Kartal’ı İrfan’dan korumaya çalışır. Öte yandan İrfan’ın bir sonraki adımı Kartal ile Efe’yi hiç beklemedikleri bir yerden vuracaktır.





