Üç Kuruş setinde büyük gerilim! Uraz Kaygılaroğlu tepki gösterdi

Başrollerini Ekin Koç ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı Üç Kuruş dizisinin setinde tartışma yaşandığı öne sürüldü.

Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Damla Serim, Murat Uyurkulak, ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı Üç Kuruş dizisi, heyecanlı anlara sahne olmaya devam ediyor.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş, İçerde ve Çukur izleyicilerinin uzun süredir beklediği yapımlardan birisiydi.

Dizide Kartal karakterine hayat veren ve oyunculuğu ile göz dolduran Uraz Kaygılaroğlu ise gündemden düşmüyor.

Oyuncunun başarıları dilden dile dolaşırken, sette bir gerginlik yaşadığı ve seti terk ettiği öğrenildi.

URAZ KAYGILAROĞLU YOĞUN TEMPODAN ŞİKAYETÇİ

Uraz Kaygılaroğlu’nun çok yoğun çalıştığı, dinlenemediği ve bu nedenle bunaldığı öğrenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın Instagram hesabından paylaştığı haberine göre; oyuncu geçen günlerde yoğun iş programından dolayı bunalıp seti terk etti.

Kaygılaroğlu’nun çok yorulduğunu söyleyerek işi bırakıp gittiği gün tekrar geri dönmediği, ertesi gün sete geri geldiğinde ise yönetmen Sinan Öztürk ile tartıştığı öğrenildi.

Yaşanan gerilim kısa bir süre sonra tatlıya bağlandı. Yakın çevresine yeterince dinlenemediğini belirten Kaygılaroğlu’na Ay Yapım tarafından uyarı verildi.

