Uçak gemisi ne zaman denize inecek? İsmail Demir açıkladı

CNN Türk canlı yayınına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayindeki son gelişmeleri anlatıyor.

İsmail Demir'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

ANADOLU AMFİBİ HÜCUM GEMİSİ NE ZAMAN DENİZE İNECEK?

Kamuoyunda bu, uçak gemisi olarak biliniyordu. Şu anda yoğunlukla üzerinde durduğumuz konu helikopterler yanında buna İHA, SİHA koyabilir miyiz dedik. Bunun olabileceğini görüyoruz. Bu fikir dünyada bayağı bir yankı yaptı. Çeşitli ülkelerle konuştuğumuzda baya alıcısı olduğunu gördük. Dünyada uçak gemisi çok az. Bunun üzerine SİHA koyduğunuzda getireceği güç ve operasyon kabiliyeti çok daha başka olacak. Geçenlerde bir Avrupa ülkesinin Türkiye'yi ziyaretinde, İspanya'nın da çok ilgisini çektiğini gördük, beraber çalışmayı teklif ettiler. Belki iki ülkenin ortak ürünü olabilir. İş gücü açısından salgının bazı etkileri oldu. Bu yıl sonuna yetişsin diyorduk, biraz daha sarkacak gibi görünüyor. Ama biz artık 2022'yi ıskalamak istemiyoruz. SİHA'nın testlerini tamamen bitirip öyle hayata geçirmek istiyoruz.

"TÜRKİYE'YE BAKIŞ AÇISI DEĞİŞTİ"

İşiniz olmayan yerde sözünüz de olmuyor. O ülkelerde hedef yaptık. Bu sene için de çeşitli Afrika ülkelerinden çok sayıda heyet geldi. Türkiye artık iyi ilişkiler kurulması gereken bir ülke, Türkiye'ye bakış açısı değişti.

"ŞEHİR GİBİ BİR ŞEY"

Bu geminin bize maliyetine baktığınızda, eski bir geminin başka bir ülkeye yüzde 40 daha fazla satıldığını söyleyeyim. Bu, denize indirildiğindeki zamanki hâli. Bunun içinde hastanesi de var, başka unsurlar da var; şehir gibi bir şey.

"TAMAMEN YERLİ YAZILIMLAR"

Bunu sıfırdan yazıp sisteme entegre eden şirketlerimiz oldu. Bunlar artık tamamen yerli yazılımlar. İhracat kalemi olarak da çok sayıda ülkeden talep gören bir şey, Pakistan bunlardan bir tanesi. Bizden komuta kontrol sistemi isteyebiliyorlar, bu da kendi başına pazarlanabiliyor.

YERLİLİK ORANI

Yüzde 10'luk bir bölümü kaldı. Operasyon kabiliyetini yüzde 90-95 kazanmış şekilde de kullanıma geçebilir. Yüzde 60'lar civarında yerli.

