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    4. Uçak otobana çakıldı: Facia anları saniye saniye kaydedildi... Pilotun son sözleri ortaya çıktı!

    Uçak otobana çakıldı: Facia anları saniye saniye kaydedildi... Pilotun son sözleri ortaya çıktı!

    Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
    15.02.2024 09:43 | Son Güncelleme:
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    ABD'nin Florida eyaletinde 9 Şubat günü otobana düşen uçağın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kaza anı, olay yerine birkaç yüz metre geriden otobanda seyreden bir kişi tarafından saniye saniye kaydedildi. Uçaktaki iki pilotun da hayatını kaybettiği öğrenildi. Uçak düşmeden önce çaresiz pilotun son cümleleri üzücü gerçeği ortaya çıkardı.

    ABD Federal Havacılık İdaresi'nin açıklamasına göre, Interstate 75 karayolu üzerinde Florida'nın Napoli şehri yakınlarında düşmesi ve bir araçla çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Uçakta 5 kişinin bulunduğu aktarıldı. Yaşanan facianın detayları, kule ile uçak arasında geçen diyalogların ortaya çıkmasıyla aydınlandı...

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    KAMYONA ÇARPIP ÇAKILDI, 30 METRE SÜRÜKLENDİ

    Florida Otoyol Devriyesi'nin haberine göre, Interstate 75 otobanı üzerinden güneye giden iki araç hasar gördü. Araçlardan birinin, 2015 model Chevrolet Silverado kamyonetinin 48 yaşındaki sürücüsü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. İkinci araçta ise hiç kims yaralanmadı.

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    Brianna Walker isimli görgü tanığının aktardığına göre, uçak otobanın üzerinde çok alçak seyrederken kamyonetin tepesine çarpıp, otoyola temas etti. Çarpmanın etkisiyle kamyon beton bir duvara çarpmadan önce yaklaşık 30 metre kadar kaydı.

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    Walker, temas nedeniyle tavanı kopan kamyonun orta refüje çarptığı ve takla attığını ifade etti.

    Walker kaza anlarını "gerçek dışı, bir film gibi" sözleriyle ifade etti.

    "HER İKİ MOTORU DA KAYBETTİM"

    Uçağın otoyola düştüğünü gösteren uçak izleme verilerinden kısa bir süre önce, bir pilot acil durumu bildirmek için hava trafik kontrolörlerine telsizle haber verdi.

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    LiveATC'nin aktardığı bilgilere göre, kazadan hemen önce pilot kuleye, “Her iki motoru da kaybettim. Acil durum," dedi. Kulenin ise pilota, "Acil iniş yapın." dediği ifade edildi.

    Pilot, uçaktan gelen son kayıtta şu cevabı verdi: "İniş izni verildi ama piste çıkmayacağız."

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    Görgü tanığı Walker'ın aktardığına göre, pilot iki motoru da duran uçağı piste yetiştiremeyip otobana indirmeye çalışmış.

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