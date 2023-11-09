Uçakların temizlenme rutinini adım adım anlattı! "Rekor süredece kalkışa nasıl hazırlanıyorlar?"

YouTube'da seyahat ipıçlarını yayınladığı bir kanala sahip olan Jeb Brooks, takipçilerine, Yunanistan'ın Selanik Havalimanı'nda bir Ege Havayolları uçağının yarım saatten biraz fazla bir sürede nasıl boşaltıldığını, yeniden yüklendiğini ve tamamen temizlendiğini gösterdi. Bu ayın başında yayınlanan video 135 bin izlenmeye ulaşırken Brooks o anları, "Her gün her uçuş öncesinde, arasında ve sonrasında gerçekleşen senfoniye hayran kalacaksınız" diyerek özetledi.

Uçağı yeni bir sefer hazırlamak için şirketlerin kısa bir süresi olduğundan bahseden Brooks, "Uçağınız kapıya yanaştığı andan itibaren yer hizmetleri şirketlerinin uçağı bir sonraki varış noktasına ulaştırmak için sadece 35 dakikaları var" dedi.

ADIM ADIM ANLATTI

Brooks adım adım uçağın yeni sefere hazırlanma anlarını paylaştığı videosunda, aktarmalı uçuşlara gitmesi gereken bagajların önce birlikte boşaltıldığını, varış noktasına ulaşan valizlerin ise ikinci olarak uçaktan indirildiğini iddia söyledi. Bavulların sistemli bir şekilde ulaştırılması için hareket eden personelin aynı zamanda tüm yolcuları mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde uçaktan indirmek için çalıştığı da dile getirildi.

Bavulların ve yolcuların uçaktan indirilmesinden sonra temizlik ekibinin harekete geçtiğini söyleyen Brooks, personelin sayısını bildirmese de banyonun sterilize edildiğini, koltukları silindiğini ve koridorun süpürüldüğünü belirtti.

Brooks izleyicilere, uçağın temizliği ve boşaltma/yükleme işlemleri yapılırken, uçak mürettebatının da havalimanı içinde bir toplantı yaptığını söyledi. Bu toplantı sırasında Brooks, "Bu süre zarfında rotayı, hava durumunu ve yolcuların özel istekleri veya ihtiyaçları da dahil olmak üzere uçuşla ilgili özellikle benzersiz her şeyi tartışacaklar. Sonrasında pilotlar bir güvenlik kontrolü yapacak. Yiyecek ve içecekler yüklenecek, uçak yakıtı alınacak va ardından yeni bagajlar getirilecek. Artık uçağımız gökyüzüne çıkmaya hazır" dedi.