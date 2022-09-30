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Uçakta hareketli anlar! Yolcular cinsel ilişki sesleri zannetti, gerçek bambaşka çıktı

30.09.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’ne ait bir havayolunun geçrekleştirdiği Dallas ve Teksas arasındaki uçuş hareketli anlara sahne oldu. Yolculuk sırasında sesleri kaydeden Emerson Collins’in gönderisi kısa sürede sosyal medyada popüler olmayı başardı. Gönderide yolcuların cinsel ilişki seslerine benzettiği ilginç anlara ilişkin olarak havayolu şirketinden açıklama geldi.

Uçakta hareketli anlar! Yolcular cinsel ilişki sesleri zannetti, gerçek bambaşka çıktı

Twitter’da Emerson Collins tarafından sosyal medyadan paylaşılan bir uçak yolcuğu sırasında çekilen görüntüler kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Dallas ve Teksas arasında gerçekleşen seferde yolcuların uçakta çıkan garip sesleri cinsel ilişki sesi zannederek gülmemek için kendileri zor tuttukları anlara yer verildi. Uçuş sırasında pilotun yolculara ne olduğunu anlamaya çalıştıklarına yönelik açıklama yapması ve kabin görevlilerinin bunun bir şaka olduğu yönündeki söylemleri herkesi şaşırttı. Havayolu şirketi gönderisinin popüler olmasından sonra resmi bir açıklamada bulundu.

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“ANORMALLİK YAŞIYORUZ”

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Uçuş sırasında pilot, “Lütfen sabırlı olun. Bunun garip bir durum olduğunu farkındayız ve anormallik yaşıyoruz. Hiçbirimiz bundan zevk almıyor. Bu yüzden sorununu bulana kadar sakin olmanızı talep ediyoruz” şeklinde anons yaptı. Videosu Twitter'da 1,2 milyondan fazla kez izlenen Collins, birisinin gülünç sesler çıkarmak için dahili interkom sistemine girmiş olabileceğini iddia etti. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları ise kendi tahminlerini yorumlara eklemeyi ihmal etmedi.

Aynı uçakta yolculuk yapan bir başka kişi ise gönderiye, “Bütün uçuş değildi ancak periyodik olarak tuhaf sesler ve ifadeler vardı. Sonra indiğimizde kocaman bir oh çektim. Pilotun mikrofonu açık unuttuğunu düşündük” yorumunu ekledi.

TAM OLARAK NE OLDUĞUNU AÇIKLADI

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Amerikan Havayolu şirketinin sözcüsü ise resmi açıklamada sosyal medyada popüler olan görüntülere açıklık getirdi. Sözcü yaptığı açıklamada, “Uçağımızdaki PA sistemleri kablolu ve harici erişim yok.İlk raporun ardından, bakım ekibimiz uçağı ve PA sistemini kapsamlı bir şekilde inceledi ve seslerin PA amplifikatöründe, motorlar çalışırken PA sisteminin sesini yükselten mekanik bir sorundan kaynaklandığını belirledi." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya uçak
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