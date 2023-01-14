Uçakta korku dolu anlar! Powerbank patlayınca bir anda dumanlar yükseldi: 2 yaralı

Tayvan'ın Taoyuan Uluslararası Havalimanı'ndan Singapur'a gitmek için hazırlanan uçakta powerbank patladı. Havalimanı yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın söndürüldükten sonra uçak kalkış pistinden havalimanına döndü. Olay, sosyal medyada da viral oldu ve tüm uçağı kaplayan yoğun duman görüntüleri, uçaktaki tanıklar tarafından çevrimiçi olarak paylaşıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kablosuz şarj cihazının sahibi ve arkadaşı patlamadan hafif bir şekilde yaralandı. Parmaklarında ve yüzünde yanıklar bulunan iki yolcu acil müdahale için hastaneye kaldırıldı. Yetkiler bir yolcunun şarj cihazının uçak kalkmak üzereyken aşırı ısınması nedeniyle patladığını doğruladı.