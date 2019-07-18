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Uçakta öyle bir şey yaptı ki: Rahatsız edici!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 18.07.2019 09:34 | Son Güncelleme

Uçuş sırasında 'rahatsız edici' bir şey yapan bir uçağın yolcusu videosu yayıldı. İnsanlar, bu durumu çok rahatsız edici buldu.

Uçakta öyle bir şey yaptı ki: Rahatsız edici!

İnsanların, uçaklarda ilginç şeyler yaptığını görmüşsünüzdür. Ama bu yolcunun yaptığı ve rahatlığı büyük ölçüde rahatsız edici. Bir yolcu uçuş sırasında 'en rahatsız edici' şeyi yaptıktan sonra rahatsız edicilikte altın madalya kazanmış olabilir.

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Yazar Alafair Burke, yakın zamanda yaptığı gezi sırasında kabinin duvarında çıplak ayakları olan bir adamı yakaladığı videoyu Twitter'da paylaştı. Ve bu tek başına muhtemelen insanları mahvetmek için yeterli olsa da, adam sadece ayaklarını duvara dayamakla kalmadı. Durum daha da kötüleşti.

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Adam önündeki dokunmatik ekranlı televizyondaki film seçenekleri arasında gezinmek için ayak parmaklarını kullanmaya başladı. Çekimleri 12.000 takipçisi ile Twitter'da paylaştı ve video kısa sürede yayıldı.

Viral olan video, kısa sürede, 70.000'den fazla beğeni ve 14.000 retweet topladı.

Binlerce kişi tweet hakkında yorum yaptı, adamın davranışlarından tiksinme duygusunu paylaşan insanlar, model Naomi Campbell'ın bir uçuştan önce daima antibakteriyel mendillerle bulunduğu yeri silip süpürdüğü videoyu paylaştı.

Gelen yorumlardan bazıları ise şöyleydi:

"Bu, Twitter'da gördüğüm en rahatsız edici şey."

"Naomi Campbell'ın uçağa dokunduğu her şeyi silmesinin nedeni budur. Onun tavsiyelerine uyuyorum çünkü bu insanlar iğrenç."

"Bu kişi interpol tarafından yakalanana kadar dinlenmeyeceğim."

Bununla birlikte, bir kullanıcı yargılayıcı cevaplardan etkilenmemiş ve alternatif bir görüş paylaştı:

“Herkesin bu konuda yargılayıcı olduğunu, kesinlikle gösterilenlere dayanarak, bu kişinin öne eğilmek ve ellerini bunun için kullanma yeteneklerini engelleyen bir kas bozukluğu olup olmadığını bilmiyoruz” dedi.

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