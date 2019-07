Uçakta öyle bir şey yaptı ki: Rahatsız edici!

İnsanların, uçaklarda ilginç şeyler yaptığını görmüşsünüzdür. Ama bu yolcunun yaptığı ve rahatlığı büyük ölçüde rahatsız edici. Bir yolcu uçuş sırasında 'en rahatsız edici' şeyi yaptıktan sonra rahatsız edicilikte altın madalya kazanmış olabilir.

Yazar Alafair Burke, yakın zamanda yaptığı gezi sırasında kabinin duvarında çıplak ayakları olan bir adamı yakaladığı videoyu Twitter'da paylaştı. Ve bu tek başına muhtemelen insanları mahvetmek için yeterli olsa da, adam sadece ayaklarını duvara dayamakla kalmadı. Durum daha da kötüleşti.

Adam önündeki dokunmatik ekranlı televizyondaki film seçenekleri arasında gezinmek için ayak parmaklarını kullanmaya başladı. Çekimleri 12.000 takipçisi ile Twitter'da paylaştı ve video kısa sürede yayıldı.

My friend who doesn’t have twitter sent this from her flight. It belongs on Twitter. pic.twitter.com/qG6d54V5Dd