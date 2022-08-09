Ünlü futbolcu Alan Shearer'ın kızı Hollie, sevgilisiyle romantik bir paylaşıma imza attı

İngiltere’nin efsane futbolcuları arasında gösterilen Alan Shearer’in kızı Holie, 62 bin takipçisine aşkını ilan etti. Tatil pozlarıyla hayranlarından tam not alan Hollie, sevgilisi Joe Marchant’i yanağından öptüğü bir pozunu sosyal medyadan paylaştı. Hollie’in paylaşımı kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Deniz kenarında zebra desenli bir bikini takımıyla Hollie, sevgilisinin yanağından öptüğü bir paylaşım yaptı. Kumsala serdikleri bir havlunun üzerine birlikte uzanan ikili aşk tazeledi. Hollie romantik paylaşımına, “Seni seviyorum” notunu ekleyerek beyaz kalp emojisi ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken paylaşıma binlerce beğeni ve yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı romantik çiftin aşklarına övgü dolu yorumlar yaparken diğer bir kısmı ise Hollie’in babasının pozuna ne tepki verdiğini merak etti.



