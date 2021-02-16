Uçan otomobil ABD'den izin aldı

Ulaşımın geleceği olarak lanse edilen "uçan otomobillere" bir adım daha yaklaştık. Zira uçan otomobil Terrafugia Transition, gerekli izini almayı başardı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu model ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) onay belgesi aldı. Aynı habere göre, söz konusu onay aracın şu anda sadece bir uçak olarak kullanılabilmesine izin veriyor. Aracın yollarda da gitmesine izin verece onayı 2022 yılında alması bekleniyor.

Karar sonrası açıklamalarda bulunan şirket yetkilisi Kevin Colburn, dünyanın ilk uçan otomobilini üretmeye bir adım daha olduklarının altını çizdi ve “80 günlük uçuş testleri ve yoğun bir çalışmanın ardından bunu başardık" dedi.

10 bin feet irtifaya çıkabilen araç, arka kısımda bulunan pervaneler sayesinde havalanabiliyor. 100 bg güç üretebilen Rotax 912iS motoruna ev sahipliği yapan araç saatte 161 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Çin merkezli Geely'nin bünyesinde bulunan Terrafugia, 2011 yılından beri uçan otomobil projesi üzerinde çalışıyordu.

