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Üçlü ilişki iddiasıyla gündeme gelmişti! James Franco, Amber Heard ve Johnny Depp davasında kürsüye çıkıyor

26.12.2021 01:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tacizle suçlanan ve açtığı okulda öğrencileriyle cinsel ilişkiye girdiğini kabul eden aktör James Franco bu sefer geçtiğimiz yılın en sansasyonel davalarından biri olan Johnny Depp, Amber Heard davasıyla gündemde. Johnny Depp, Amber Heard'ün kendisiyle evli olduğu sırada Franco'yla ilişki yaşadığını iddia ediyor.

Üçlü ilişki iddiasıyla gündeme gelmişti! James Franco, Amber Heard ve Johnny Depp davasında kürsüye çıkıyor

Johnny Depp ve Amber Heard davasında yeni bir boyut açılıyor. Boşanmalarına rağmen karşılıklı olarak açtıkları davalarla gündeme gelmeye devam eden ikilinin davasında bu sefer James Franco dinlenecek. Johnny Depp, eski karısını kendisiyle evli olduğu zamanlarda James Franco ile aldattığını bir de Elan Musk ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki yaşadıklarını iddia etmişti. Hem Musk hem de Heard bu iddiları yalanladı.

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JAMES FRANCO İFADE VERECEK

Öğrencileriyle cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etmesiyle gündeme gelen Amerikalı aktör James Franco'nun Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki davada ifade vereceği ortaya çıktı.

43 yaşındaki Franco'ya davada, o dönem Depp'le evli olan Heard'le ilişki yaşayıp yaşamadığı sorulacak. Geçtiğimiz yıl Johnny Depp mahkemeye kanıt olarak eski eşi Amber Heard ile James Franco'nun asansörde kendi evlerine çıkarken kayıt altına alınan görüntüleri sunmuştu.

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Depp'in avukatları aktöre, Heard'ün şiddet gördüğünün kanıtı olarak sunduğu yüzündeki yaraları görüp görmediğini de sormak istiyor. Heard, Depp'in kendisine çeşitli biçimlerde şiddet uyguladığını iddia ediyor.

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Franco'nun, Depp'in Heard'e açtığı 50 milyon dolarlık (yaklaşık 550 milyon TL) iftira davasında 2022'nin ilk aylarında ifade vermesi bekleniyor.

"AKLIM BAŞIMDA DEĞİLDİ"

Bununla birlikte James Franco, oyunculuk okulunda öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğuna yönelik 4 yıl önce gündeme gelen iddiaları bu hafta kabul etmiş ve o dönem aklının başında olmadığını söylemişti. Franco'yu istismarla suçlayan kişilerin avukatlarıysa aktörün açıklamalarını "bütünüyle duyarsız" diyerek eleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Amber Heard James Franco Johnny Depp
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