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Üçlü ilişkisiyle gündemdeydi! Rita Ora nişan hazırlığında

22.12.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süre önce sevgilisi yanında başka kadınla öpüşürken görüntülenen Rita Ora ilişkilerinde açık olduklarını söylemişti. Şarkıcı Rita Ora ve yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu Yeni Zelandalı yönetmen Taika Waititi'nin Noel'de nişanlanabileceği konuşuluyor.

Üçlü ilişkisiyle gündemdeydi! Rita Ora nişan hazırlığında

Rita Ora, Tessa Thompson ve Taika Waititi'nin samimi halleri olay olmuş ünlü isimler açık ilişki yaşadıklarını söylemişti.

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora, bu Noel’i film yapımcısı sevgilisi Taika Waititi ile Avustralya’da geçirecek. Mart ayından beri aşk yaşayan ikilinin, Noel sonrası için nişan hazırlığı yaptığı öne sürüldü.

İngiliz Sun gazetesine konuşan çifte yakın kaynaklar, Ora'nın ebeveynlerinin Waititi ile tanıştığını ve evliliklerini onayladıklarını söyledi.

Rita Ora ve yeni sevgilisi partide! Üçlü halleri olay olduRita Ora ve yeni sevgilisi partide! Üçlü halleri olay oldu

Çiftin birbirlerine çok aşık olduğunu belirten bir kaynak, "Bazı insanlar bunu oldukça hızlı görebilir, ancak bir araya geldiklerinden beri neredeyse bir gün ayrı kalmadılar. Rita'nın dediğine göre Taika onun için tek ve Taika yakında evlilik teklif ederse arkadaşlarının hiçbiri şaşırmaz” dedi.


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Rita Ora
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