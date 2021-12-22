Üçlü ilişkisiyle gündemdeydi! Rita Ora nişan hazırlığında

Rita Ora, Tessa Thompson ve Taika Waititi'nin samimi halleri olay olmuş ünlü isimler açık ilişki yaşadıklarını söylemişti.

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora, bu Noel’i film yapımcısı sevgilisi Taika Waititi ile Avustralya’da geçirecek. Mart ayından beri aşk yaşayan ikilinin, Noel sonrası için nişan hazırlığı yaptığı öne sürüldü.

İngiliz Sun gazetesine konuşan çifte yakın kaynaklar, Ora'nın ebeveynlerinin Waititi ile tanıştığını ve evliliklerini onayladıklarını söyledi.

Çiftin birbirlerine çok aşık olduğunu belirten bir kaynak, "Bazı insanlar bunu oldukça hızlı görebilir, ancak bir araya geldiklerinden beri neredeyse bir gün ayrı kalmadılar. Rita'nın dediğine göre Taika onun için tek ve Taika yakında evlilik teklif ederse arkadaşlarının hiçbiri şaşırmaz” dedi.



