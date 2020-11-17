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Uçurumdan yuvarlanan köpeği bulduklarında gözlerine inanamadılar

17.11.2020 08:58 | Son Güncelleme:
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Uçurumdan yuvarlanan köpeği bulduklarında gözlerine inanamadılar

Labrador cinsi bir köpek 20 metreden yüksek uçurumdan yuvarlandı. Sağlık ekipleri köpeği bulduklarında gözlerine inanamadı.

Teksas’ta yaşanan olayda bir köpek 20 metreden yüksek yuvarlandı. Olay yerine gelen arama kurtarma ekibi köpeği bulduğunda gözlerine inanamadı.

20 metrelik uçurumdan yuvarlanan 'mucize' köpek bulunduğunda hiçbir şey olmamış gibi sahiplerinin gelip onu almasını bekliyordu.

"CANLI BULACAĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORDUK"

Acil sağlık hizmetleri köpeği bulup sahiplerine teslim ettikleri o anları Twitter’dan paylaştı. Haber, New York Post gazetesine 'mutlu sonla biten korkunç bir hikaye' başlığıyla çıktı.

O bölgede yürüyüş yaparken sahibinin bir anlık dalgınlığıyla tasmasından kurtulan köpek, uçurumdan yuvarlandı. "Köpeğimi canlı bulacağımı düşünmüyordum" diyen adam, "onu bu kadar iyi durumda bulduğum için çok mutluyum" dedi.

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