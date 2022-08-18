Uçuşun ortasında önce dua etti sonra uçağın kapısını açmaya çalıştı

Kıbrıs’tan Manchester’a hareket eden bir uçakta ismi açıklanmayan bir sarhoş yolcu korku dolu anlar yaşattı. Potansiyel ölüm eyleminin öncesinde çevresindekilere tehditler savuran adam Manchester Evening News'in bildirdiğine göre, uçakta önce uyuşturucu madde ve alkol tüketti. Kısa bir süre sonra sarhoş olan adam oturduğu yerden kalkarak yere çömeldi ve dua etmeye başladı. Diğer yolcuların şaşkınlık bakışları altında acil çıkış kapısına yönelen adam açmaya çalıştı. Diğer yolcuların çığlık sesleri arasında kapıyı açmak isteyen adam durduruldu ve uçak Hırvatistan'daki Zagreb kentine yönlendirildi.

HAVALİMANINDA KALDILAR

38 yaşındaki James Rawcliffe, "İnsanların uyuyabilmesi için ışıkları kapatacaklarını söylediler ama sonra aniden geri döndüler ve uçağın arkasında bir şeyler olduğunu görebiliyorduk. Adama doğru giden ve onu sakinleştirmeye çalışan bir sürü insan vardı. Zaman geçtikçe görevde olmayan bir polis memuru geldi ve adamı sakinleştirmeye çalışmak için başka bir gönüllüyle birlikte ilerledi. Dizlerinin üstüne çöküyordu ve 'hepinizi cennette göreceğim' dedi, sonra üç adam üzerine atlamadan önce kapıyı açmaya çalıştı. Çığlıklar, ağlamalar ve sadece kör bir panik vardı.” dedi.

Sabahın erken saatlerine kadar Hırvatistan havalimanında konaklamak zorunda kaldıklarını ifade eden yolcular bir süre burada kalmadı. Uçak kapısını açmaya çalışan yolcu ise polisle birlikte indirilerek gözaltına alındı.



