Ufak Tefek Cinayetler 20. bölüm fragmanı! 'Bir hata daha yaparsan seni öldürürüm'

Ufak Tefek Cinayetler'in 13 Mart Salı ekrana gelecek olan 20. yeni bölümden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Gerilimin oldukça yüksek olacağı yeni bölümde, Oya çok zor bir durumun için düşüyor. Yeni bölümden ilk sahnede Burcu'nun hamilelik olayı için Pelin, Arzu ve Merve, Oya'yı sorguya çekiyor! Oya ise, 'Ne çabuk toplaştınız. Biraz önce birbirinizin gözünü oyuyordunuz' sözleriyle karşılık veriyor.

Ufak Tefek Cinayetler'in 20. bölümünde, artık silahlar çekiliyor ve 4 kadın birbirine saldırıyor. Artık işler ciddi, olan sonunda Oya'ya olacak. En delikanlıyı yiyecek bu Sarmaşık! İyiler ve haydutların çetin savaşı başladı artık. Üstelik bir de düğün var. Ne oluyorsa o düğünde oluyor. Gözleri artık kan bürüdü. Bu düğünün olmamasını isteyen kim? Olmasını isteyen kim?

Ufak Tefek Cinayetler’in gerçek cinayetler haline gelmeye başladığı yeni bölümde herkes suçlu olabilir! Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümüyle 13 Mart Salı akşamı Star TV'de...