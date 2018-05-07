Ufak Tefek Cinayetler 28. yeni bölüm 2. fragmanı: Oya'dan tehlikeli hamle! (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izle)

Ufak Tefek Cinayetler 28. yeni bölüm 2. fragmanı Star TV'den yayınlandı. Salı günleri ekrana gelen Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümde karşılıklı kumpaslar tam gaz devam ediyor. Dört kadın ve dört adam arasında bitmek bilmez rekabetin sürdüğü Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümde bir cinayet daha işleniyor. Burcu, engelleri kaldıracağım derken Ayaz'a mı yoksa Nilay'a mı birşey yaptı merak ediliyor. Arzu'yu şok eden görüntü neydi? Ufak Tefek Cinayetler 28. bölümde Oya, intikam almak için Merve'nin karşısına çıkıyor. Öldüğünü sandığı Oya'yı karşısında gören Merve şok geçiriyor. Ufak Tefek Cinayetler fragmanında Oya ile Merve'nin içinde olduğu arabanın taklalar attığı görüntüler oldukça merak uyandırdı. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümü yarın akşam Star TV'de ekrana gelecek. İşte Ufak Tefek Cinayetler 28. yeni bölüm 2. fragmanı...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 28. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

Merve bir kâbusa uyanıyor. Bir yanda Oya’nın öldüğü haberi. Diğer yanda Oya için aşk acısı çeken Serhan. Bakalım, Merve bu kâbusun içinden çıkabilecek mi yoksa her şey daha kötüleşip bir karabasana mı dönüşecek? Oya’nın dünyası aldığı bir haberle aydınlanıyor ama onun önce karanlıkla hesabını kapatması lazım. Oya artık duracak gibi değil. Dinamitleri patlata patlata gidiyor. Kocaman bir intikam yürüyüşü başladı. Ve cinayete doğru gidiliyor artık.... Yeni gelen bilgiler ışığında, Başkomiser Kemal ise şu soruyu sorarken buluyor kendini: Ya asıl suçlu, en az şüphelendiğimiz kişiyse?