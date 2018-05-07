Ufak Tefek Cinayetler 28. yeni bölüm 2. fragmanı: Oya'dan tehlikeli hamle! (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izle)

Ufak Tefek Cinayetler 28. yeni bölüm 2. fragmanı Star TV'den yayınlandı. Salı günleri ekrana gelen Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümde karşılıklı kumpaslar tam gaz devam ediyor. Dört kadın ve dört adam arasında bitmek bilmez rekabetin sürdüğü Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümde bir cinayet daha işleniyor. Burcu, engelleri kaldıracağım derken Ayaz'a mı yoksa Nilay'a mı birşey yaptı merak ediliyor. Arzu'yu şok eden görüntü neydi? Ufak Tefek Cinayetler 28. bölümde Oya, intikam almak için Merve'nin karşısına çıkıyor. Öldüğünü sandığı Oya'yı karşısında gören Merve şok geçiriyor. Ufak Tefek Cinayetler fragmanında Oya ile Merve'nin içinde olduğu arabanın taklalar attığı görüntüler oldukça merak uyandırdı. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümü yarın akşam Star TV'de ekrana gelecek. İşte Ufak Tefek Cinayetler 28. yeni bölüm 2. fragmanı...
Merve bir kâbusa uyanıyor. Bir yanda Oya’nın öldüğü haberi. Diğer yanda Oya için aşk acısı çeken Serhan. Bakalım, Merve bu kâbusun içinden çıkabilecek mi yoksa her şey daha kötüleşip bir karabasana mı dönüşecek? Oya’nın dünyası aldığı bir haberle aydınlanıyor ama onun önce karanlıkla hesabını kapatması lazım. Oya artık duracak gibi değil. Dinamitleri patlata patlata gidiyor. Kocaman bir intikam yürüyüşü başladı. Ve cinayete doğru gidiliyor artık.... Yeni gelen bilgiler ışığında, Başkomiser Kemal ise şu soruyu sorarken buluyor kendini: Ya asıl suçlu, en az şüphelendiğimiz kişiyse?
Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanında Serhan, bir hata yaptığını diyerek Merve'ye geri döner. Diğer yandan Oya ise aldığı tahlil sonuçları ile yıllardır özlemini çektiği hamilelik müjdesini alır.
Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Oya, Merve ile Elif'in plandığı oyun sonrasında Serhan ile arası açılırken işi ile ilgili sorunlar da yaşamaktadır. Fakat Oya, olayların tek tek farkına vardığı zaman ilk olarak Elif'in peşine düşer.
Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Merve saldırısına devam etti. Fakat Oya öyle kolay yıkılacak biri olmadığını gösterir. Serhan’la ilişkileri sandığından da güçlü. Pek çok savaştan yine birbirlerini seçerek çıkıyorlar. Oya, olup bitenin Merve’nin oyunu olduğunu anladı.
#vazgeçmiyorum pic.twitter.com/S3dBeef1mr— STAR TV (@startv) 1 Mayıs 2018
Elif, Oya’dan istediğini alabilecek mi? Kemal başkomiser adım adım sona yaklaşıyor artık; şüphelilerle görüşmek için izin çıkarttırıyor! Derya bile onlarla nihayet karşılaşacağı için heyecanlı!
Ufak Tefek Cinayetler 27. son bölüm izle
Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm sahnesi, son bölümden sonra Star TV tarafından paylaşıldı. Yeni bölümde Oya, karşı atağa geçiyor ve ilk olarak Elif'i gözüne kestiriyor. Kıskıvrak yakaladığı Elif ile Merve'ye ilk oyununu oynar.
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