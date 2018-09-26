Ufak Tefek Cinayetler 35. bölüm ilk fragman! Kerim ve Serhan yemekte kapışıyor!

Star TV'e 25 Ekim Salı akşamı 34. bölümüyle ekrana gelen Ufak Tefek Cinayetler'in son bölümünün hemen ardından 35. yeni bölümden ilk fragman yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler 35. yeni bölümde Kerim ve Serhan arasındaki düşmanlık iyice su yüzüne çıkıyor. Merve'nin evindeki yemeğe Sarmaşık'a yeni gelen Kerim de katılıyor. Ancak Serhan'ın 'Daha Kerim Bey'i tanımadık. Neden Sarmaşık'a taşınmaya karar verdi? Onu çok merak ediyorum' sorusu ortamı geriyor.

Kerim Adil Sağlam, 'Niye merak ediyorsun? Rakibini tanımak için mi? Alt etmek için bilgiye mi ihtiyacın var?İlk yediğim yumruktan sonra hemen mızırdanmak kaçak dövüşmek olmuyor mu?' diye yanıt veriyor. Serhan ise, 'Rakip rekabetin adil olduğu bir düzende olabilir. Ama senin durumun öyle değil. Sen hep bel altına vuruyorsun' şeklinde konuşunca ortam adeta buz kesiyor. Y

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Merve ve Kerim’in aşk savaşı başlıyor! Merve ve Kerim nasıl tanıştılar? Aralarında neler oldu? Nasıl yandı, hala sönmeyen bu ateş? Peki şimdi ne olacak? Merve ve Kerim’in aşk savaşı başlıyor! Serhan katil mi? Fakat işin içinde başka bir iş var. Oya, kimi öldürdü? 2000 yılındaki partide neler neler oldu? Pelin de Merve de bunu saklamak zorunda. Fakat Emre buradayken işleri çok zor.



