Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu öldü mü? Tülin Özen ayrıldı mı? Ufak Tefek Cinayetler 39. son bölüm final sahnesi izle

Star TV'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler'in 30 Ekim Salı akşamı yayınlanan son bölümünde şok gelişmeler yaşandı. Sarmaşık'ta Edip'in öldürülmesinin ardından ikinci bir cinayet daha yaşandı. Ufak Tefek Cinayetler'in son bölüm final sahnesinde Arzu gece ormanda koşan Emre Çelen'i arabayla takip etti. Emre'yi arabayla çarparak öldürmek üzere olan Arzu'nun başına beklenmedik bir olay geldi. Arzu'nun arabasına ormanın içinden çıkan büyük bir araç hızla çarparak takla attırdı. Arzu'nun ise defalarca takla atan otomobilinin içinde hareketsiz yattığı görüldü. Emre ise kazayı görünce büyük şok yaşadı. Arzu'ya kimin çarptığı ve öldürdüğü ise yeni bölümlerde ortaya çıkacak.

YÖNETMENDEN ARZU'YA VEDA PAYLAŞIMI

Öte yandan dizide Arzu'nun kızı Nilay'ı canlandıran Aslıhan Kapanşahin ve yönetmen Ali Bilgin de Özen'e bu paylaşımlarla veda etti.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU? SARMAŞIK'TA 2. CİNAYET

Arzu'nun Edip'in katili olduğu bir sır olmaktan çıkıyor ve tehlike dalga dalga yayılıyor. Ve bu daha başlangıç! Çünkü artık herkesin birini öldürmek için iyi bir nedeni var. Herkesin cepleri dolu ve hiç kimsenin şakası yok! İpler gerildikçe gerilecek ve sonunda Sarmaşık'ta vahşi bir cinayet daha işlenecek. Peki bu kez sıra kimde? Arzu gözünü kararttı; işlediği cinayetin ortaya çıkmaması için her şeyi yapmaya hazır. Ama şer ittifakının dağılması da an meselesi. Başkomiser Kemal cinayeti çözmeye her zamankinden daha yakın.

