MAGAZİN

Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz o mesajı ifşa etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.09.2018 11:52 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz kendisine gelen bir mesajla neye uğradığını şaşırdı. Başarılı oyuncu Gürbüz bir takipçisinin mesajını yayınladı

Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz o mesajı ifşa etti

Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz zaman zaman sosyal medyadan takipçilerine verdiği tepkilerle gündeme geliyor. İlginç isteklerde bulunan takipçilerini bir bir sosyal medyadan ifşa eden güzel oyuncu, gelen son istek üzerine şaşkınlığını gizleyemedi.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Gürbüz bir takipçisinin ''bizi tatile gönder'' talebiyle şoke oldu. Takipçisinin "Aslıhan hanım merhaba bize ailece bir haftalık güzel bir tatil tatil hediye eder misiniz evliyim dünyalar güzeli bir eşim 18 Eylül'de 1 yaşını dolduracak dünyalar tatlısı bir kızım var' şeklinde başlayan bir mesaj gönderdi.

ufak-tefek-cinayetler-in-merve-si-aslihan-gurbuz-11240110_8048_m

Gürbüz bu mesajı "Artık pes diyorum" yazarak paylaştı. Aslıhan Gürbüz daha sonra ise şu yorumda bulundu:

ufak-tefek-cinayetler-in-merve-si-aslihan-gurbuz-11240110_9829_m

'İphone isteyeni, borç için nakit isteyeni, elbise isteyeni gördü de bu gözler tatil yeni denk geldi! İnsanoğlunun arsızlığının sınırı yok!"

GELEN ELEŞTİRİYE SERT ÇIKTI

Aslıhan Gürbüz daha sonra kendisine gelen bir eleştiri mesajına da yine sert bir tepki gösterdi. Kendisinin yanlış anladığını belirten Gürbüz "K.çndan anladığın yeri kanırtıp duyar kas" diyerek takipçisine tepki gösterdi.

Capture

PARTNERBunlar ancak Japonya'da olurBunlar ancak Japonya'da olur
Bülent Ersoy'a yılanlı paylaşımı sildiren Nur Yerlitaş'ın fotoğrafı mı oldu?Bülent Ersoy'a yılanlı paylaşımı sildiren Nur Yerlitaş'ın fotoğrafı mı oldu?
Hadise’nin ablasından ‘Açıkgöz’lü hareket! Malları vermeye niyeti yokHadise’nin ablasından ‘Açıkgöz’lü hareket! Malları vermeye niyeti yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si aslıhan gürbüz Aslıhan Gürbüz ifşa

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Fenerbahçe'nin Konya galibiyeti sonrası sosyal medyada Benzia ve Eljif Elmas çılgınlığı yaşandı

Fenerbahçe'nin Konya galibiyeti sonrası sosyal medyada Benzia ve Eljif Elmas çılgınlığı yaşandı

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

Protez kolu öpen Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan'a şok yanıt: Öptüklerinden Nişantaşı'na kadar tapınaklar dizilirdi!

Protez kolu öpen Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan'a şok yanıt: Öptüklerinden Nişantaşı'na kadar tapınaklar dizilirdi!

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Okuyucu Yorumları 13 yorum
aslıhan hanım bana da tv alırmısınız..diziler çakışıyor takip edemiyoruz..2 veya 3 tv alırsanız tvleri yanyana koyarım ve dizileri kaçırmam..ailecek takip ediyoruz dizinizi..ferhunde hanım ve kızları dimi diziniz..çok iyi dizi başarılar.. Not: tv markası önemli değil...
Bunların bir taraflarını biz kaldırıyoruz, bırakalım itibar etmeyelim, kendisine yazılan bir talebi paylaşması ayrı bir terbiyesizlik , bunu polemik malzemesi yapıp reklam yapması başka bir terbiyesizlik.
yakında TV ler izlenilmeyecek ve tüm bu gönül fakiri kendini beğenmiş egoistler tukenecek işte o zaman rahatlayacagiz..
banada bi araba alırsanız memnun olurum
aslıhan hanım tatil isteyen utanmaz ama siz ondan daha büyük bir arlanmazsınız...yahşi cazibe diye 5.sınıf dizide tanıdı insanlar sizi ha birde kendinizi reyting için teşhir ettiğiniz o film sahnesinde onun dışında kendini bi ...sanan 3.sınıf bir oyuncusun...o insan utanmazlık etmiş seni inan bilmiş senden hayasızca bir şey istemiş ama siz onu ifşa ederek ondan daha büyük utanmaz biri olduğunuzu kanıtladınız...süper zengin biri olsaydı ve size bir şeyler hediye etmek isteyeydi acaba ne yapardınız yine ifşa edermiydiniz...eyy zavallı tatil isteyen şahıs ALLAH sana eş vermiş cocuk vermış
şükür et otur oturduğun yerde böyle kendini bi bk sanan zavallılardan utanmadan dilenme ...tatilede gitmeyiver hayasız insan.
bu oyuncuya dilenene kadar dua et. en azından kabul olma oranı daha yuksek
Kadına kızmanın anlamı yok.Biz maalesef toplum olarak sürekli istemeye alışmışız. Hak edip etmediğimiz yada parası olanın nasıl kazandığı kimsenin umurunda değil.Oy için sürekli vaat veren ,makarnaya kömüre vatandaşı alıştıran siyasilerin yarattığı bir tablo.....
durma... :p
allah ıslah etsin hepinizi
Takipçiymiş. Yav biraz da devlet meselelerini, dünya sorunlarını takip etsek. Elimde olsa, ilk yasaklayacağım şey İnstagram ve facebook olurdu. Yav kardeşim ne meraklı toplumuz. Kim nerde, ne yapıyor. Hayır eskiden dedikodunun bir tadı vardı. Mahalle teyzeleri, gün teyzeleri haberi ılık ılık anlatırlar tadından yenmezdi. Görgüsüzlüğün tavan yaptığı toplumların akıllı telefon bile kullanması sakıncalı aslında. Ekmeğin fiyatını bilmeyen genç kızlar; takipten kafalarını kaldırıp bu gidişle, yemeği geçtim artık görücüye kahve bile yapamayacak,
Aslıhan hanım herkes sizler gibi el bebek - gül bebek yaşamıyor rahat bir hayatı yok herkesin dertleri maddi sıkıntıları var. Bu kişi sizi belki de iyi niyetinize güvenerek böyle bir talepte bulunmuştur neden insanları ifşa ediyorsunuz , sıkıyorsa size sarkıntılık yapan pis pis fotoğraflar atan kişileri ifşa edin yoksa hoşunuza mı gidiyor diğer paylaşılanları görmek !
banada bir ev alırsanız
Diğer Haberler
Demet Özdemir ve Seçkin Özdemir'den güzel haber

Demet Özdemir ve Seçkin Özdemir'den güzel haber

Ünlü isimlerin çocukları okula başladı

Ünlü isimlerin çocukları okula başladı

Lily Allen'dan olay itiraf: Uçak tuvaletinde seviştik

Lily Allen'dan olay itiraf: Uçak tuvaletinde seviştik

Büşra Develi yeni eve taşındı! İşte kirası

Büşra Develi yeni eve taşındı! İşte kirası

Ünlü sunucu Özge Uzun'un eşi ölümden döndü

Ünlü sunucu Özge Uzun'un eşi ölümden döndü

Bülent Ersoy'a yılanlı paylaşımı sildiren Nur Yerlitaş'ın fotoğrafı mı oldu?

Bülent Ersoy'a yılanlı paylaşımı sildiren Nur Yerlitaş'ın fotoğrafı mı oldu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.