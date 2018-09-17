Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz o mesajı ifşa etti

Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz zaman zaman sosyal medyadan takipçilerine verdiği tepkilerle gündeme geliyor. İlginç isteklerde bulunan takipçilerini bir bir sosyal medyadan ifşa eden güzel oyuncu, gelen son istek üzerine şaşkınlığını gizleyemedi.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Gürbüz bir takipçisinin ''bizi tatile gönder'' talebiyle şoke oldu. Takipçisinin "Aslıhan hanım merhaba bize ailece bir haftalık güzel bir tatil tatil hediye eder misiniz evliyim dünyalar güzeli bir eşim 18 Eylül'de 1 yaşını dolduracak dünyalar tatlısı bir kızım var' şeklinde başlayan bir mesaj gönderdi.

Gürbüz bu mesajı "Artık pes diyorum" yazarak paylaştı. Aslıhan Gürbüz daha sonra ise şu yorumda bulundu:

'İphone isteyeni, borç için nakit isteyeni, elbise isteyeni gördü de bu gözler tatil yeni denk geldi! İnsanoğlunun arsızlığının sınırı yok!"

GELEN ELEŞTİRİYE SERT ÇIKTI

Aslıhan Gürbüz daha sonra kendisine gelen bir eleştiri mesajına da yine sert bir tepki gösterdi. Kendisinin yanlış anladığını belirten Gürbüz "K.çndan anladığın yeri kanırtıp duyar kas" diyerek takipçisine tepki gösterdi.





