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Ufuk Bayraktar cezaevinde senaryo yazacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.09.2018 10:43 | Son Güncelleme

Bir süredir cezaevinde olan oyunu Ufuk Bayraktar'ın abisi Uğur Bayraktar, "Kardeşim altı aylık cezası süresince iki senaryo yazacağını söyledi" açıklamasını yaptı

Ufuk Bayraktar cezaevinde senaryo yazacak

Oyuncu Ufuk Bayraktar, 2007 yılında karıştığı bir olay yüzünden geçtiğimiz günlerde cezaevine girdi. 22 gündür cezaevinde bulunan 37 yaşındaki oyuncunun abisi Uğur Bayraktar konuştu.

İşte Sabah'ın haberine göre abi Bayraktar'ın açıklamalarından satırbaşları...

"2007'de karıştığı bir kavga yüzünden, kesinleşen altı ay cezasını yatıyor. Olay esnasında babamızdan yadigar kalan ruhsatsız silah üzerinde bulunduğu için aldığı ceza; temyiz, yargıtay süreci ve ertelenme süreciyle bu zamana kadar sürdü.

Bu yıl senaryolarına yoğunlaşacağı ve bir projede yer almayı düşünmediği için kendisi teslim oldu. Bize 'Altı ay kafamı dinleyip döneceğim' dedi.

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İlk ziyaretimizde kendisini çok iyi gördük, cezaevi müdüründen mahkumlara kadar herkesin kendisini çok iyi karşıladığını ve herkesin sevgisini gördüğünü söyledi.

UFUK SERT BİRİ DEĞİLDİR

Kendisini merak etmememiz gerektiğini, cezası boyunca kafasında olan iki projenin senaryosuna çalıştığını ve yazmaya başladığını söyledi. Ufuk, sıkıntıya ve zorluğa göğüs geren, inancı yüksek biri.

Babamız kendisi okuyamadığı için tüm çocuklarını kolejde okuttu. Ama Ufuk, öğretmenlerinin 'Biz ders anlatırken, o camdaki kumruları izliyor' diye şikayet ettiği, haylaz bir çocuktu. Mahallenin bütün köpeklerini beslerdi. Oynadığı dizilerde güçlü ve sert karakterleri canlandırdığı için insanlar Ufuk'u sert birisi zannedebilir.

Ama çocukken babamın verdiği parayla reçel alır ve karınca yuvalarının etrafına dökerdi. Çocuklara, hayvanlara ve yaşlılara, kısacası masum ve korunmaya muhtaç herkese yardım ederdi. Merhametli, adaletli ve duygusal biridir."

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