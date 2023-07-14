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  4. Ufuk Özkan'dan üzen haber gelmişti! Hastaneye yatacak mı? "Oğlum için..."

Ufuk Özkan'dan üzen haber gelmişti! Hastaneye yatacak mı? "Oğlum için..."

14.07.2023 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geniş Aile dizisinin Cevahir'i Ufuk Özkan bir süredir karaciğeri ile ilgili problemler yaşadığını ve organ nakli ihtimalinin olduğunu açıklamıştı. Sevenlerinden geçmiş olsun mesajları alan Özkan yaptığı açıklamada "En önemlisi de oğlum Eren için döneceğim" dedi.

Geniş Aile dizisi ile hafızalara kazınan Ufuk Özkan canlandıracağı rol için, 5-6 kilo vermeyi amaçlarken 17 kilo verdi. Ufuk Özkan'ın zayıflama süreci sonrası hastalığı ortaya çıktı.

Siroza yakalandığı iddia edilen Özkan sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaparak "Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bi açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor" demişti.

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Oyuncu TemizMagazin'den Seyhan Erdağ'a konuştu. Özkan, doktoru tarafından "Haftaya hastaneye yatışının planlandığını" söyledi.

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Ufuk Özkan açıklamasında "Çok sevildiğimi gördüm, telefonum durmuyor. Ne mutlu bana, sevenlerim ve aşık olduğum meslek için en kısa zamanda döneceğim. En önemlisi de oğlum Eren için döneceğim" dedi.

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