MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ashley Graham son pozlarıyla dikkat çekti! Kadınlar "Sen bir ilham kaynağısın" dedi

Ashley Graham son pozlarıyla dikkat çekti! Kadınlar "Sen bir ilham kaynağısın" dedi

14.07.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maxim tarafından dünyanın en seksi kadını seçilen model Ashley Graham mayosunu giyip bir marka için pozlar verdi. Kıvrımlarıyla kendi gibi kadınlara özgüven aşılamasıyla adından söz ettiren modele kadın takipçilerinden "Sen bir ilham kaynağısın" yorumları yağdı.

Üç çocuk annesi 35 yaşındaki Amerikalı model Ashley Graham son dönemde Maxim tarafından dünyanın en seksi kadını seçilerek tarihe adını yazdırmıştı.

İlk büyük beden model olarak ünlenen Ashley Graham sosyal medyada sıfır bedene karşı ezber bozan isimler arasında yerini alıyor. Geçen yıl ikinci ve üçüncü çocuğu olarak ikizlerini dünyaya getiren 35 yaşındaki Amerikalı model kıvrımlarını sergilemekten geri durmuyor ve kadınlara bedenlerini sevmelerini söylüyor.

1

Model son olarak da mayosuyla bir marka için kamera önüne geçti. Bir krem reklamı yapan Graham'a hayranlarından yorum yağdı.

İstanbul'u terk etmişti! Son hali olay İstanbul'u terk etmişti! Son hali olay

2

Sports Illustrated dergisinin kapağında yer almayı başarmış birkaç büyük beden modelden biri olan Ashley Graham'a "Bizim için ilham kaynağısın", "Sayenden bedenimi sevmeyi öğrendim" yorumları yağdı.

44

İlginizi Çekebilir

Spor giyimde Prime Day fırsatları! Adidas'tan Puma'ya %65'e varan indirim

Spor giyimde Prime Day fırsatları! Adidas'tan Puma'ya %65'e varan indirim

 Bakım rutininizi Prime Day ile taçlandırın! Kişisel bakım ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar

Bakım rutininizi Prime Day ile taçlandırın! Kişisel bakım ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar

 Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

 Kullanıcıların gözdesi, ömür boyu garantili! Stanley'de büyük fırsat

Kullanıcıların gözdesi, ömür boyu garantili! Stanley'de büyük fırsat

Yüksek kullanıcı memnuniyeti! O airfryer Prime Day'e özel indirimde

Yüksek kullanıcı memnuniyeti! O airfryer Prime Day'e özel indirimde

 Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

La Roche, CeraVe, Vichy... En sevilen cilt bakım ürünlerinde indirim zamanı!

La Roche, CeraVe, Vichy... En sevilen cilt bakım ürünlerinde indirim zamanı!

İndirimdeyken sahip olmak isteyeceğiniz en sevilen kulaklık modelleri

İndirimdeyken sahip olmak isteyeceğiniz en sevilen kulaklık modelleri

 Stil sahibi beyler buraya! Prime Day indirimiyle tarzınızı yenilemeye ne dersiniz?

Stil sahibi beyler buraya! Prime Day indirimiyle tarzınızı yenilemeye ne dersiniz?

 Outdoor ayakkabı herkese şart! İşte Prime Day indirimden kaçırmamanız gereken modeller

Outdoor ayakkabı herkese şart! İşte Prime Day indirimden kaçırmamanız gereken modeller

 Yüksek kalite, uygun fiyata! Tommy Hilfiger Sherpa cekette büyük indirim

Yüksek kalite, uygun fiyata! Tommy Hilfiger Sherpa cekette büyük indirim

 Seyahat severleri sevindiren fırsat! Valiz ve sırt çantalarında indirim

Seyahat severleri sevindiren fırsat! Valiz ve sırt çantalarında indirim

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'u terk etmişti! Son hali olay İstanbul'u terk etmişti! Son hali olay
Anahtar Kelimeler:
Ashley Graham Model anne yaşında

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Doğduğundan beri ağlıyordu! Gerçek 2 ay sonra ortaya çıktı: "Sinek ısırmıştır dedik"
Doğduğundan beri ağlıyordu! Gerçek 2 ay sonra ortaya çıktı: "Sinek ısırmıştır dedik"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sahnedeki o anlar olay oldu! "Beni yedi küçük Icardi"

Sahnedeki o anlar olay oldu! "Beni yedi küçük Icardi"

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Sonunda bu da oldu! Eşini ve sevgilisini kendisi evlendirdi

Sonunda bu da oldu! Eşini ve sevgilisini kendisi evlendirdi

15 yaşındaki kızı taciz etti! Anne ve babadan kırbaçlı ceza...

15 yaşındaki kızı taciz etti! Anne ve babadan kırbaçlı ceza...

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.