Ashley Graham son pozlarıyla dikkat çekti! Kadınlar "Sen bir ilham kaynağısın" dedi

Üç çocuk annesi 35 yaşındaki Amerikalı model Ashley Graham son dönemde Maxim tarafından dünyanın en seksi kadını seçilerek tarihe adını yazdırmıştı.

İlk büyük beden model olarak ünlenen Ashley Graham sosyal medyada sıfır bedene karşı ezber bozan isimler arasında yerini alıyor. Geçen yıl ikinci ve üçüncü çocuğu olarak ikizlerini dünyaya getiren 35 yaşındaki Amerikalı model kıvrımlarını sergilemekten geri durmuyor ve kadınlara bedenlerini sevmelerini söylüyor.

Model son olarak da mayosuyla bir marka için kamera önüne geçti. Bir krem reklamı yapan Graham'a hayranlarından yorum yağdı.

Sports Illustrated dergisinin kapağında yer almayı başarmış birkaç büyük beden modelden biri olan Ashley Graham'a "Bizim için ilham kaynağısın", "Sayenden bedenimi sevmeyi öğrendim" yorumları yağdı.