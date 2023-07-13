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Ufuk Özkan'ın eski eşi Nazan Güneş kimdir, kaç yaşında? Ufuk Özkan'ın eski eşi Nazan Güneş'in biyografisi

13.07.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ufuk Özkan'ın eski eşi Nazan Güneş basında yer alan haberler sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. canlandıracağı yeni rol için, 5-6 kilo vermeyi amaçlarken 17 kiloya yakın kilo verdiği öğrenilen ve sağlık problemi nedeniyle organ nakli için başvuru yapan ünlü ismin durumu sevenlerini üzdü. Başarılı oyuncu bu sürecin işini etkilemesine izin vermeyeceğini belirtti. Peki, Ufuk Özkan'ın eski eşi Nazan Güneş kimdir, kaç yaşında? İşte Ufuk Özkan'ın eski eşi Nazan Güneş'in biyografisi...

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan eşi Nazan Güneş günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Uyguladığı yanlış diyet sonucu beklediğinden daha fazla kilo veren ve bağışıklık sistemi çöken Ufuk Özkan karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakline başvurdu. 17 yıllık eşi Nazan Güneş’ten geçen yıl boşanan 48 yaşındaki oyuncunun siroza yakalandığı öğrenildi. Basında çıkan haberler üzerine ünlü oyuncudan açıklama geldi. Ufuk Özkan bu sürecin işini etkilemesine izin vermeyeceğini vurguladı. Basında çıkan haberler üzerine Ufuk Özkan eşi Nazan Güneş merak konusu oldu. İşte detaylar...

UFUK ÖZKAN'IN ESKİ EŞİ NAZAN GÜNEŞ KİMDİR?

Nazan Güneş ve Ufuk Özkan 2005 yılında evlendi.

17 senelik evlilik tek celsede sona erdi. Çift, 2 Ağustos 2022 yılında boşandı.

Ufuk Özkan ve Nazan Güneş'in Eren Özkan isminde bir oğlu vardır.

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UFUK ÖZKAN VE NAZAN GÜNEŞ NEDEN BOŞANDI?

Ufuk Özkan ve Nazan Güneş evlilikleri esnasında ciddi anlaşmazlıklar yaşadıklarını ifade etti.

Ufuk Özkan ve Nazan Güneş 2 Ağustos 2022 yılında İstanbul Adliyesi 8. Aile Mahkemesi'nde görülen davada yollarını anlaşmalı olarak ayırdı.

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UFUK ÖZKAN'DAN SAĞLIK DURUMUNA DAİR AÇIKLAMA

Ufuk Özkan'ın uyguladığı yanlış diyet sonucu beklediğinden daha fazla kilo verdi ve bağışıklık sistemi çökünce karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakline başvurduç

Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bir açıklama yapmak istiyorum.Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum.Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor.Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor. Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldü. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor.Ama yaşadığım bu süreçlerin hiçbir zaman işimi etkilemesine izin vermedim.Bugünden sonrada Allah’ın izniyle böyle bir niyetim yok en kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım.Tüm sevgi dolu dua dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim.

Saygı ve Sevgilerimle Ufuk özkan (abiniz,kardeşiniz) İyi ki varsınız"

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