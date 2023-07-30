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Ufuk Özkan son durumunu paylaştı! "Organ nakline gerek kalmadı"

30.07.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık sorunları yaşadığı için başrolde olacağı filmin kadrosundan çıkarılan Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi. Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan tedavisinin olumlu yönde ilerlediğini açıkladı ve organ nakline gerek kalmadığını söyledi.

Geniş Aile dizisiyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan'ın sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiği öğrenilmişti. Zor günler geçiren oyuncudan güzel haber geldi. Hasta yatağından bir fotoğrafını paylaşan Ufuk Özkan sağlık durumunu paylaştı.

Siroz teşhisi koyulan oyuncu Ufuk Özkan karaciğer nakli olmasına gerek kalmadığını söyledi.

Özkan, 'Organ nakline gerek kalmadı, ilaçlarla devam' açıklamasını yaptı.

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Ufuk Özkan şu ifadeleri kullandı:

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"Günaydın. Hastanede 15'inci gün. Arayan, soran, dua eden, sosyal medyada beni hiç yalnız bırakmayan sizler... Şükür, ne çok sevenim varmış. Bana güç oldunuz. O zaman güzel haberi vereyim. Organ nakline gerek kalmadı, ilaçlarla devam. En kısa zamanda sahalara döneceğim, gülmeye güldürmeye devam. Hepinize, ağabeylerim, ablalarım, kardeşlerim sarılmak istiyorum. Desteğiniz paha biçilmez. İyi ki... Sevenlerime, hep güleryüzlü samimi hemşirelere, düşmeyeyim diye beni yıkayan Ahmet ağabeyime, diyet yemeklerini lezzetlendiren ve küçük kaçamaklar yapmama izin veren Sibel kardeşime, her saat başı ben uyurken bile kontrol eden Alihan kardeşime, odamı her gün resmen kırklayan Zeynep ablama ve adını hatırlayamadığım tüm sağlık çalışanlarından Allah razı olsun.

"BÖYLE DEVAM EDERSE 1 HAFTA SONRA..."

Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca beyefendiye güç ve güven veren aramaları ve mesajları için teşekkür ederim. Prof. Dr. Murat Dayangaç ile Prof. Dr. Onur Yaprak hocalarıma artık dostlarıma diyorum çok teşekkür ediyorum. (Canlar böle devam ederse 1 hafta sonra taburcu olurum. Tam hazır olmadan çıkmıyoruz çünkü bazı kan değerlerini sabitlememiz gerekiyor) Ama merak etmeyin kapının önünden uzaklaşmıyorum daha uzun yıllar buralardayım. Sevgiler.


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