Üfürükçü Mustafa skandalı büyüyor! "Annem göğüslerini açtı..." Müge Anlı uyardı: Oranızı buranızı ellettirmeyin!

Müge Anlı İle Tatlı Sert programı sezona hızlı başladı. Mehmet Yörük'ün şüpheli ölümü ardından ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştu. Aile, bu ani ölümde Sebile ve yardım istediği üfürükçü Mustafa'nın parmağı olduğundan şüphelendiklerini dile getirdi.

Baskılar ardından itiraflarda bulunan Sebile Yörek, Müge Anlı'nın canlı yayınında cinayet itirafı geldi. Mehmet Yörük'ün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Sebile Yörük, üfürükçü Mustafa'nın hazırladığı suyu eşine içirdiğini ve ardından Mehmet Yörük'ün hayatını kaybettiğini itiraf etti.

Canlı yayını ihbar kabul eden polis ekipleri, yayına gelerek üfürükçü Mustafa ve Sebile Yörük'ü gözaltına aldı.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI KENDİ ATMIŞ

Gözaltı sonrasında ortaya çıkan detaylarda Mustafa Samagan'ın, Sebile Yörük'ün çıplak fotoğraflarını çektiği iddia edildi. Sözde üfürükçünün zaten evli olan Sebile Yörük'e "Benimle evlen yoksa fotoğraflarını kardeşlerine gösteririm!" şeklinde şantaj yaptığı öne sürüldü.

Üfürükçü Mustafa ifadesinde 6 yıldır birlikte olduklarını ve uygunsuz fotoğraflarını çekmediğini söylerken "Uzakta kaldığımızda bana çıplak fotoğraflarını gönderiyordu fotoğraflar da telefonumda" dedi.

MÜGE ANLI'DAN UYARI

Müge Anlı konuşmasında "Bunun altını çiziyorum şuranı iyi ediyim diye; oranızı buranızı ellettirmeyin. Adam hem para alıyor hem canının istediğini yapıyor."

"ANNEM GÖĞÜSLERİNİ AÇTI"

Öte yandan programa bağlanan görgü tanıkları da anlattıklarıyla kan dondurdu.

Osmaniye'de üfürükçüyü tanıyan bir kişi daha yayına bağlandı. 12 yaşındayken ayağındaki hastalık için Mustafa'ya gittiğini ve üfürükçünün annesini taciz ettiğini şu sözlerle söyledi:

"Soyunman gerek, dedi. Ben soyunmayınca anneme teklif etti. Annem ayağımın kurtulması için göğüslerini açtı. Adam bıçakla annemi taciz etti."

Başka bir tanık ise İstanbul'dan Osmaniye'ye gittiğini söyleyerek, "Bana bir su ve yumurta verdi. Bunu içeceksin ve yumurtayı yiyeceksin dedi. Bana biraz saçma gelmişti. Son bana İstanbul'dan geliyorsun benimle bir gece kalman gerekiyor" dedi.