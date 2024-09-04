MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Üfürükçü Mustafa skandalı büyüyor! "Annem göğüslerini açtı..." Müge Anlı uyardı: Oranızı buranızı ellettirmeyin!

Üfürükçü Mustafa skandalı büyüyor! "Annem göğüslerini açtı..." Müge Anlı uyardı: Oranızı buranızı ellettirmeyin!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.09.2024 14:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'da işlenen Mehmet Yörük cinayetinde ortaya çıkan detaylar ağızları açık bırakmıştı. Eşinin öldüğü gün üfürükçü Mustafa'nın evde olduğunu söyleyen Sebile Yörük, kocasının içtiği su ardından rahatsızlanıp hayatını kaybettiğini söylemişti. Gözaltına alınan üfürükçü Mustafa'nın ifadesi sonrası Müge Anlı'dan bomba bir uyarı geldi.

Üfürükçü Mustafa skandalı büyüyor! "Annem göğüslerini açtı..." Müge Anlı uyardı: Oranızı buranızı ellettirmeyin!

Müge Anlı İle Tatlı Sert programı sezona hızlı başladı. Mehmet Yörük'ün şüpheli ölümü ardından ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştu. Aile, bu ani ölümde Sebile ve yardım istediği üfürükçü Mustafa'nın parmağı olduğundan şüphelendiklerini dile getirdi.

Baskılar ardından itiraflarda bulunan Sebile Yörek, Müge Anlı'nın canlı yayınında cinayet itirafı geldi. Mehmet Yörük'ün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Sebile Yörük, üfürükçü Mustafa'nın hazırladığı suyu eşine içirdiğini ve ardından Mehmet Yörük'ün hayatını kaybettiğini itiraf etti.

Canlı yayını ihbar kabul eden polis ekipleri, yayına gelerek üfürükçü Mustafa ve Sebile Yörük'ü gözaltına aldı.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI KENDİ ATMIŞ

Gözaltı sonrasında ortaya çıkan detaylarda Mustafa Samagan'ın, Sebile Yörük'ün çıplak fotoğraflarını çektiği iddia edildi. Sözde üfürükçünün zaten evli olan Sebile Yörük'e "Benimle evlen yoksa fotoğraflarını kardeşlerine gösteririm!" şeklinde şantaj yaptığı öne sürüldü.

1

Üfürükçü Mustafa ifadesinde 6 yıldır birlikte olduklarını ve uygunsuz fotoğraflarını çekmediğini söylerken "Uzakta kaldığımızda bana çıplak fotoğraflarını gönderiyordu fotoğraflar da telefonumda" dedi.

MÜGE ANLI'DAN UYARI

Müge Anlı konuşmasında "Bunun altını çiziyorum şuranı iyi ediyim diye; oranızı buranızı ellettirmeyin. Adam hem para alıyor hem canının istediğini yapıyor."

fgfhf

"ANNEM GÖĞÜSLERİNİ AÇTI"

Öte yandan programa bağlanan görgü tanıkları da anlattıklarıyla kan dondurdu.
Osmaniye'de üfürükçüyü tanıyan bir kişi daha yayına bağlandı. 12 yaşındayken ayağındaki hastalık için Mustafa'ya gittiğini ve üfürükçünün annesini taciz ettiğini şu sözlerle söyledi:

ghjgk

"Soyunman gerek, dedi. Ben soyunmayınca anneme teklif etti. Annem ayağımın kurtulması için göğüslerini açtı. Adam bıçakla annemi taciz etti."

Başka bir tanık ise İstanbul'dan Osmaniye'ye gittiğini söyleyerek, "Bana bir su ve yumurta verdi. Bunu içeceksin ve yumurtayı yiyeceksin dedi. Bana biraz saçma gelmişti. Son bana İstanbul'dan geliyorsun benimle bir gece kalman gerekiyor" dedi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel bile şaşırıp arkasına döndü! 'O zaman emekliler...'

Özgür Özel bile şaşırıp arkasına döndü! 'O zaman emekliler...'

Adana'da 14 yaşındaki çocuğa 3 bekçi defalarca tecavüz etti

Adana'da 14 yaşındaki çocuğa 3 bekçi defalarca tecavüz etti

Kayıp Narin olayında yeni gelişme! O bölgede yoğunlaşıldı

Kayıp Narin olayında yeni gelişme! O bölgede yoğunlaşıldı

Kerem Aktürkoğlu transferinden Galatasaray ile birlikte 7 takım daha para kazanacak!

Kerem Aktürkoğlu transferinden Galatasaray ile birlikte 7 takım daha para kazanacak!

İlk kez hakim karşısında! 'Nasıl geçiniyorsunuz?' sorusuna...

İlk kez hakim karşısında! 'Nasıl geçiniyorsunuz?' sorusuna...

Narin'in tutuklanan amcasının sildiği telefon görüşmeleri ortaya çıktı

Narin'in tutuklanan amcasının sildiği telefon görüşmeleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.