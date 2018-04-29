Uğur Akkuş’a hapis cezası

Ebru Şallı'nın evli sevgilisi Uğur Akkuş'a büyük şok!

Gonca Derin Akkuş sosyal medya hesabından Uğur Akkuş'un kendisini darp ve ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle açtığı davanın sonucu paylaştı.

UĞUR AKKUŞ'A 3 YIL 4 AY HAPİS

Mahkeme Uğur Akkuş'a 2 yıl hapis cezası verdi. Suçu eşine karşı işlediği için ceza 1 kat artırılarak 4 yıla çıkarıldı. Yapılan indirimler sonrası ise Uğur Akkuş için mahkeme 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Uğur Akkuş, Ebru Şallı ile yaşadığı yasak aşkla gündeme gelmişti.

İşte Gonca Derin Akkuş'un sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım;

