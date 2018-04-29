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Uğur Akkuş’a hapis cezası

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.04.2018 17:14 | Son Güncelleme

Gonca Akkuş, Uğur Akkuş’un kendisini darp ettiği ve ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle dava açtı, mahkeme de Uğur Akkuş’a hapis cezası verdi

Uğur Akkuş’a hapis cezası

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Gonca Derin Akkuş sosyal medya hesabından Uğur Akkuş'un kendisini darp ve ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle açtığı davanın sonucu paylaştı.

UĞUR AKKUŞ'A 3 YIL 4 AY HAPİS

Mahkeme Uğur Akkuş'a 2 yıl hapis cezası verdi. Suçu eşine karşı işlediği için ceza 1 kat artırılarak 4 yıla çıkarıldı. Yapılan indirimler sonrası ise Uğur Akkuş için mahkeme 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Uğur Akkuş, Ebru Şallı ile yaşadığı yasak aşkla gündeme gelmişti.

gonca

İşte Gonca Derin Akkuş'un sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım;

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şallı Uğur Akkuş

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