Uğur Akkuş 'Her şey paraymış' demişti! Ünlü manken Ebru Şallı'dan ilk açıklama geldi!

Evlilikleri üzerinde uzun süredir kara bulutlar dolaşan Ebru Şallı ile Uğur Akkuş çifti boşanıyor. İş insanı Akkuş, eşi eski manken Şallı'dan boşanma kararı aldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Akkuş, "Tek sebebi mutsuz olmamdır, ben bu ilişkiyi aşk sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış" sözleriyle Ebru Şallı'yı suçlamıştı.

ÜNLÜ MANKENDEN AÇIKLAMA GELDİ!

Bu şaşırtan boşanma açıklamasının ardından da Ebru Şallı'nın ne yanıt vereceği merakla bekleniyordu. Sonunda beklenen açıklama geldi. Şallı, sosyal medya hesabında "Uğur Bey ile 4 yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben 8 ay önce boşanma vekaletimi avukatlarıma verdim. Dolayısıyla sürecimiz devam ediyordu. Evlilik birliğine saygımdan dolayı sadece boşanmayı onaylamak için sizlere bilgi vermek istedim. Her iki tarafın da özelidir. Anlayışınızı rica ederim. Sevgi ve saygılarımla...'' dedi.