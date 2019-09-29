MAGAZİN

Uğur Akkuş'tan eşi Ebru Şallı'ya 200 bin liralık hediye

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 10:42 | Son Güncelleme

Uğur Akkuş ile evlenen Ebru Şallı'nın sosyal medya hesabından yaptığı düğün fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu. Ebru Şallı'nın tektaş yüzüğünün fiyatı ise olay oldu.

Uğur Akkuş'tan eşi Ebru Şallı'ya 200 bin liralık hediye

Ünlü model ve sunucu Ebru Şallı magazin gündeminin sık konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Ebru Şallı iki yıllık sevgilisi Uğur Akkuş ile dünyaevine girdi. Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen nikah törenine sanat camiasından birçok kişi katıldı.

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2 yıllık birlikteliğin ardından evlenen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, yeni yaşamları için kesenin ağzını açtı. Akkuş, düğün hediyesi olarak Şallı’ya 200 bin liralık pırlanta yüzük aldı.

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Şallı da Yeniköy sırtlarındaki villasını yeniden dekore ettirdi ve evindeki değişiklikler için yaklaşık 100 bin lira ödedi.

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Ebru Şallı Ebru Şallı evlilik Uğur Akkuş

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