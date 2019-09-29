Uğur Akkuş'tan eşi Ebru Şallı'ya 200 bin liralık hediye

Ünlü model ve sunucu Ebru Şallı magazin gündeminin sık konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Ebru Şallı iki yıllık sevgilisi Uğur Akkuş ile dünyaevine girdi. Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen nikah törenine sanat camiasından birçok kişi katıldı.

2 yıllık birlikteliğin ardından evlenen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, yeni yaşamları için kesenin ağzını açtı. Akkuş, düğün hediyesi olarak Şallı’ya 200 bin liralık pırlanta yüzük aldı.

Şallı da Yeniköy sırtlarındaki villasını yeniden dekore ettirdi ve evindeki değişiklikler için yaklaşık 100 bin lira ödedi.