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Uğur Akkuş ve Gonca Akkuş boşandı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.05.2018 11:31 | Son Güncelleme

Adı Ebru Şallı ile aşk dedikodularına karışan finansçı Uğur Akkuş ile Gonca Akkuş, anlaşmalı olarak boşandı. Uğur Akkuş, çocuklara Trump Towers'ta 2 daire, ayda 6 bin TL nafaka ödeyecek.

Uğur Akkuş ve Gonca Akkuş boşandı!

Finansçı Uğur Akkuş ile Gonca Akkuş 2007 yılında evlendi. Çiftin biri kız biri erkek iki çocukları oldu. Uğur Akkuş’a 3 kere boşanma davası açıp feragat eden Gonca Akkuş, 3 ay önce dördüncü kere boşanmak için dava açmıştı. Eşinin kendisini aldattığını ve şiddet uyguladığını ileri süren Gonca Akkuş, 20 milyon TL maddi, 20 milyon TL manevi toplam 40 milyon TL tazminat, kendi için 20 bin TL çocukları içinde 10’ar bin TL aylık nafaka istemişti.

“EŞİMİ BAŞKA KADINLARLA PAYLAŞMAK İSTEMİYORUM”

Çekişmeli olarak devam eden boşanma davasında Gonca Akkuş, Ebru Şallı ile ilişki yaşayan eşinin kendisine yıllarca şiddet uyguladığını ileri sürerek, “Şiddet ve korku içinde yaşamamak, eşimi başka kadınlarla paylaşmamak için evliliğimi bitirmek istiyorum” demişti.

AVUKAT ANLAŞMA PROTOKOLÜNÜ SUNDU MAHKEME ÇİFTİ BOŞADI

Uğur Akkuş ise avukatı Sibel Engin aracılığıyla açtığı karşı boşanma davasında çocuklarının kalıcı velayetini istemişti. Aile Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada Uğur Akkuş ve Gonca Akkuş avukatları ile birlikte katıldı. Uğur Akkuş’un avukatı Sibel Engin, tarafların anlaştığını belirterek mahkemeye boşanma protokolünü sundu. Mahkeme Uğur Akkuş çiftinin boşanmasına karar verdi. Protokole göre Uğur Akkuş çocuklarına Trump Towers’ta birer daire verdi. Çocukların velayeti annede kalırken Uğur Akkuş’un 2 çocuğu ve Gonca Akkuş için 2’şer bin TL’den toplam ayda 6 bin TL nafaka ödenmesine karar verildi.


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Anahtar Kelimeler:
Uğur Akkuş Gonca Akkuş

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