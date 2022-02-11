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Uğur Aslan'a Sema Ergenekon'dan 'İyi ki doğdun' öpücüğü

11.02.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Şubat'ta 50. yaşına basan Uğur Aslan, önceki akşam sahnedeydi. Sema Ergenekon, gecede eşinin doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi. Ergenekon, ünlü oyuncuyu adeta öpücüklere boğdu.

Uğur Aslan'a Sema Ergenekon'dan 'İyi ki doğdun' öpücüğü

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Uğur Aslan, "Afara-Bir Arabesk Müzikali" ile sevenleriyle buluştu. Bir döneme damga vuran arabesk şarkıları, kendi hayat hikayesiyle birleştirerek sahneye aktaran Aslan, Cahide Palazzo'da yaklaşık üç saat sahnede kaldı.

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Geçmişten günümüze sevilen arabesk şarkıları seslendiren ünlü oyuncu, repertuvarı kadar kostümleri ve sahne performansı ile de beğeni topladı.

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"İYİ Kİ DOĞDUN" ÖPÜCÜĞÜ

9 Şubat'ta 50 yaşına basan Aslan, ayrıca doğum gününü sevenleriyle birlikte kutladı. Sema Ergenekon da sahneye çıkarak, eşini öpücüklere boğdu. 22 yıldır mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftin o anları objektiflere böyle yansıdı.
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GECEYE ÜNLÜ YAĞMURU

Aslan'ı özel gününde yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı. Demet Akbağ, Esra Erol, Bergüzar Korel, Barış Falay, Ebru Şahin, Hüseyin Avni Danyal gibi birçok ünlü isim geceye katıldı.

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