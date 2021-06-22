Uğur Dündar’dan Yılmaz Özdil’e: Yazıklar olsun sana

Gazeteci Uğur Dündar katıldığı bir televizyon programında Yılmaz Özdil'in paylaşımı sonrasında sert tepki gösterdi. Dündar'ın açıklamalarına ise Yılmaz Özdil sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. İkili arasında tartışma program boyunca devam etti.

Yılmaz Özdil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK (Sezgin Baran Korkmaz) aşına su katmak istemem ama SBK’nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD’de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor!" dedi.

Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK aşına su katmak istemem ama, SBK’nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD’de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor! — Yılmaz ÖZDİL (@yilmazsozcu) June 21, 2021

Özdil, paylaşımında "SBK’nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD’deki iddianamede yazıyor... Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?" ifadelerini kullandı.

SBK’nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD’deki iddianamede yazıyor... Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum? — Yılmaz ÖZDİL (@yilmazsozcu) June 21, 2021

"YAZIKLAR OLSUN SANA"

Gazeteci Uğur Dündar da katıldığı bir televizyon programında Özdil'e tepki gösterdi. Dündar, kendisini en yakından tanıyan isimlerden birinin Özdil olduğunu ifade ederek, "Yazıklar olsun sana, o tweeti nasıl paylaştın" dedi.

"BİTTİ ARTIK BENİM İÇİN"

Dündar, "Biri bana Yılmaz Özdil'i sorsa, 'Yılmaz pis bir işe bulaşmaz' derim... Yılmaz'a da yazıklar olsun... Bitti benim için artık. Çok namuslu bir iş yapmışız, tebrik etmesi gerekirken imalı çamur. Yazıklar olsun" diye konuştu.

"SIRTIMDAN HALA KANLAR SÜZÜLÜYOR"

Dündar, sözlerine "Hayatımın en acı gecelerinden biri bu. Sırtımdan hala kanlar süzülüyor." şeklinde devam etti.

"SORMAYAYIM O HALDE"

Yayın sürerken Özdil, bir paylaşım daha yaparak "SBK iddianamesinde yazılanları sordum, Tele1’de değerli ağabeyim Uğur Dündar’la Tuncay Mollaveisoğlu beni eleştiriyor, sormayayım o halde..." dedi.

SBK iddianamesinde yazılanları sordum, Tele1’de değerli ağabeyim Uğur Dündar’la Tuncay Mollaveisoğlu beni eleştiriyor, sormayayım o halde... — Yılmaz ÖZDİL (@yilmazsozcu) June 21, 2021

"NASIL YAZABİLDİN ONLARI?"

Bunun üzerine Dündar, "Açık açık yazacaksın, sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen 2-3 kişiden birisin, sen nasıl ima yollu da olsa çamur atmaya yeltenirsin... Kötü kalpli. Nedenini de biliyorum, İsmail Saymaz’a takmış... Nasıl gitti elin o tweete, nasıl yazabildin onları?" ifadelerini kullandı.

Özdil'e seslenen Dündar şunları söyledi:

"Sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen bu ülkedeki iki üç insandan birisin. Biri Müjdat Gezen, diğeri sensin. Sana kardeşim dedim. Sen nasıl olur da değerli ağabeyim dediğin, yere göğe sığdıramadığın bir insana ima yollu da olsa nasıl olur da çamur atmaya yeltenirsin. Nedenini de az çok tahmin ediyorum. İsmail Saymaz'a kafayı takmış durumda. Biz de İsmail Saymaz, kim olursa olsun genç bir arkadaşımız. Ben gençlerin önünün açılmasından yanayım."

"CENAZEME GELMESİN"

Dündar, "Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin, benim için Yılmaz Özdil defteri kapanmıştır. Adamın alnını karışlarım. Bana hala değerli ağabeyim diyor, sen artık değerli Yılmaz değil, değersiz Yılmaz'sın" diye konuştu. Dündar, "Önemli olan senin kitabında yazdığın gibi adam olmaktır. Adam ol adam" diyerek tepki gösterdi.

MÜJDAT GEZEN TELEFONLA ARADI

O sırada Dündar'ı telefonla arayan oyuncu Müjdat Gezen ise, "Eğer ben bu gece senin yanında olmazsam gözüm açık ölürüm" dedi.

