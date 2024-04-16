Uğur Dündar için 'babalık' iddiası! Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu "Türkiye öğrenecek" demişti, açıklama geldi

Usta sanatçı Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu, gündemde olmaya devam ediyor. "Ben annemi bulmak istiyorum, bunun için Müge Anlı'dan yardım talep ediyorum" diyen Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar'ın gerçeklerin ortaya çıkmasını istemediğini söyledi.

"ABLAMIN DA BABASI MEDYA DÜNYASINDAN ÇOK ÜNLÜ BİR İSİM"

Çocuğu olarak hakkı olanı istediğini söyleyen, Nebioğlu, bir iddia da daha bulundu. Duygu Nebioğlu "Bir ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor. Yakında Tüm Türkiye öğrenecek" dedi.

Sanatçı Metin Akpınar’ın DNA testiyle kızı olduğunu kabul ettiği Duygu Nebioğlu’nun yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü ve “O ünlü isim kim?” sorusu merak edildi.

O BABA UĞUR DÜNDAR MI?

Sabah Gazetesi’nin Günaydın ekinde yer alan habere göre; Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu'nun "Bir ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim" dediği kişi gazeteci Uğur Dündar.

Söz konusu haberde Uğur Dündar’a babalık davası açıldığı ve mahkemenin haziran ayında görüleceği iddia edildi. Metin Akpınar ve Uğur Dündar’ın iyi arkadaş olduğu ve aynı kadınla aşk yaşadığı iddiaları ise şaşkınlık yaratırken, Dündar'dan da açıklama geldi.

UĞUR DÜNDAR'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Dündar, söz konusu babalık iddialarını doğrularken, mahkemenin bir karara varmış olduğunu söyledi.

"BİYOLOJİK BABALIK İDDİASINI REDDETTİ"

Dündar, "kısaca net bir cevap vereyim: mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son sözü söyleyecek kurum olan adli tıp kurumu dna incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti" dedi.

Dündar'ın söz konusu açıklaması şöyle;

"Bugünkü bir gazetede hakkımda babalık davası açıldığı ve Haziran ayında karara bağlanacağı açıklanmış. Bugüne kadar mahkemenin aldığı gizlilik kararına titizlikle uyduk ve hep sustuk. Ama mademki karşı taraftan biri konuştu; kısaca net bir cevap vereyim: Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son sözü söyleyecek kurum olan adli tıp kurumu dna incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti. Benim ve Avukatım Murat Ergün için konu kapanmıştır... Kamuoyuna saygıyla duyurulur."









