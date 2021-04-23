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Uğur Güneş’ten Bir Zamanlar Çukurova dizisine komik gönderme

23.04.2021 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Yılmaz karakteriyle hayranlarından tam puan alan Uğur Güneş, geçtiğimiz aylarda dizisinde ayrılmıştı. Yeni dizisi için hazırlık yapan oyuncu, Instagram hesabından komik bir paylaşımda bulundu.

Uğur Güneş’ten Bir Zamanlar Çukurova dizisine komik gönderme

Uğur Güneş, yeni dizisi için hazırlık yaparken eski rol arkadaşlarına gönderme yapmayı da ihmal etmedi. Atv’nin sevilen yapımı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Yılmaz karakteriyle hayranlarından tam puan alan oyuncu geçtiğimiz aylarda kendi isteğiyle diziden ayrılmıştı.

Fox Tv için hazırlanan Kanunsuz Topraklar dizisinde Esra Bilgiç ile başrolü paylaşacak olan Uğur Güneş, Davut isimli bir madenci gence hayat verecek. Esra Bilgiç’in maden şirketi sahibinin kızı Gülfem’i oynayacağı dizinin yönetmenliğini Faruk Teber yapıyor.

UĞUR GÜNEŞ’İN PROGRAMI YOĞUN

Uğur Güneş, bir süredir dizi için özel bir diyet programı uygulayarak yoğun spor yaptı. Şimdilerde dizinin çekimleri için bekleyen oyuncu, instagram’dan hayranlarına sık sık paylaşımlar yapıyor.

Son yaptığı paylaşımlardan birisi ise görenleri hem güldürdü hem de ‘bravo’ dedirtti! Güneş’in fanları, Bir Zamanlar Çukurova’nın 3 oyuncusunu, dünyaca ünlü ressamların yine dünyaca ünlü tablolarına montajlamış!

Uğur Güneş, Melike İpek Yalova ve Esra Dermancıoğlu’nun yer aldığı bu komik caps görenleri güldürüyor.

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Norveçli ressam Edvard Munch’ın ünlü tablosu Çığlık’a Uğur Güneş monte edilirken, Hollandalı ressam Johannes Vermeer’in başyapıtlarından biri olan İnci Küpeli Kız olarak Melike İpek Yalova ve Leonardo da Vinci’nin ünlü tablosu Mona Lisa’ya da Esra Dermancıoğlu’nun fotoğrafı montajlanmış.

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Bir Zamanlar Çukurova dizisi Instagram
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