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Uğur Pektaş: Gerçek aşkta bölünme yoktur

21.11.2020 17:09 | Son Güncelleme:
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Uğur Pektaş: Gerçek aşkta bölünme yoktur

Uğur Pektaş, Gamze Özçelik ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Murathan Pektaş ile baba-oğul pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Pektaş, paylaşımına "Gerçek aşkta bölünme, ayrışma yani ego yoktur. Sevenler birbirinin içine erir. Sadece birlik ve saf sevgi vardır" notunu düştü.

Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş, oğlu Murathan Pektaş ile çekilen karesini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

41 yaşındaki Pektaş, oğlu ile yürürken arkadan çekilen kareyi şu sözlerle yayınladı:

Gerçek aşkta bölünme, ayrışma yani ego yoktur. Sevenler birbirinin içine erir. Sadece çıkar ilişkilerinde bölünme vardır. Seven ile sevilen ayrışır. Gerçek aşkta ilişki yoktur. Çünkü ilişki kuracak iki ayrı insan yoktur. Sadece birlik ve saf sevgi vardır.

Öte yandan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, 2008 yılında nikah masasına oturmuş, 2010'da oğulları Murathan’ı kucaklarına almıştı. İkili, 2011'de yollarını ayırmıştı.

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