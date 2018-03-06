MAGAZİN

Uğur Pektaş, öpüşmeyecekmiş!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.03.2018 09:41 | Son Güncelleme

Uzun süredir ekrandan uzak kalan Uğur Pektaş, oyunculukla ilgili kriterlerini değiştirdi. Aktörün tekliflere, ‘öpüşmeme’ şartı koyduğu öğrenildi

Uğur Pektaş, öpüşmeyecekmiş!

Gamze Özçelik’le geçen yaz tekrar bir araya gelen Uğur Pektaş, maneviyata yöneldikten sonra oyunculuktaki kriterlerini de değiştirdi.

Hac ve Umre organizasyonları yapan bir şirket açarak turizm işine giren Uğur Pektaş’ın, gelen oyunculuk tekliflerine, bir şart koyduğu iddia edildi.

Geçen yıl yaptığı Umre ziyaretinde sarık ve cübbe giyerek, gözlerine sürme çektiği fotoğrafları ortaya çıkan oyuncu, uzun zamandır mesleğini de askıya almıştı.

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TÜRKAN ŞORAY KANUNU VAR!

Uğur Pektaş’ın gelen dizi ve sinema filmi tekliflerine “Öpüşme sahnesi varsa oynamam” diyerek, Türkan Şoray Kanunları’nı şart koştuğu öğrenildi.

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, 2008’de evlenip 2012’de oğulları Muratcan’a rağmen boşanmıştı.

Yaz aylarında tekrar barışan çiftten Gamze Özçelik de Uğur Pektaş gibi maneviyata yöneldi.

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gamze özçelik uğur pektaş

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