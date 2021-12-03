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Uğur Şahin'den Omicron varyantı açıklaması: Aşılı kişileri enfekte edebileceği açık

03.12.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsün Omicron varyantının tüm dünyayı giderek etkisi altına alması korku yaratmaya başladı. BioNTech CEO'su ve kurucu ortağı Uğur Şahin ise yaptığı açıklamada, varyantın sahip olduğu mutasyonlar nedeniyle aşılı kişileri enfekte edebileceğini ancak aşılanmış kişilerde ciddi hastalığa neden olabileceğinin olası görünmediğini söyledi. Şahin ayrıca, yeni bir Covid-19 aşısına ihtiyaç duyulacağını vurguladı.

Uğur Şahin'den Omicron varyantı açıklaması: Aşılı kişileri enfekte edebileceği açık

Çin'in Vuhan kentinde, 2019'un sonlarında görülen Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 260 milyonun üzerine çıkarken, salgın sebebiyle ölenlerin sayısı 5,4 milyonu aştı. Virüsün Omicron varyantı ise dünyada yeni bir korkunun daha yaşanmasına neden olmaya devam ediyor.

Öte yandan ABD'li Pfizer firmasıyla birlikte corona virüse kaşı bir mRNA aşısı geliştiren Alman BioNTech şirketinin kurucuları olan Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Reuters tarafından düzenlenen bir konferasnta yeni varyant hakkında açıklamalarda bulundular.

Şirketin CEO'su Uğur Şahin Reuters Next konferansında yaptığı açıklamada, Covid-19 aşısını nispeten hızlı bir şekilde adapte edebilmesi gerektiğini söyledi.

''AŞILI İNSANLARDA ENFEKTE OLABİLİR AMA...''

Şahin, ''Çok sayıda mutasyona uğramış bir varyanta sahibiz. Omicron'un antikorlardan kaçabileceğini düşünüyoruz. Aşılanmış insanları ve daha önce Covid geçiren insanları enfekte edebilir. Bu durum açık. Ama yeni varyantın, aşılı insanlarda ciddi hastalığa neden olabileceği açık değil.

Aşılı insanların ciddi hastalığa karşı korunabileceği de açık değil. Ancak, aşılı insanların ciddi hastalıktan korunacağını umuyoruz. Ancak, aşılanmamış insanlar daha ciddi bir hastalıkla karşılaşabilir."

YENİ VARYANT BEKLENENDEN ERKEN ORTAYA ÇIKTI

Yeni varyant beklediğimden erken ortaya çıktı, gelecek yıldan önce bulun olmasını beklemiyordum. Şu anda, yeni varyantın gerçek dünyadaki sonuçlarının birkaç haftaya çıkmasını bekliyoruz.

Şundan eminiz ki, güçlendirici doz aşan kişiler ciddi hastalığa karşı korunacaklar. Bunu birkaç hafta içinde öğreneceğiz.

En önemli gerçek şu ki, aşımız tüm varyantların neden olduğu ciddi hastalığa karşı koruma sağlayacak düzeyde.

"YENİ BİR AŞIYA İHTİYACIMIZ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Covid-19'a karşı bir yeni aşıya ihtiyacımız olacağını düşünüyorum. Öne çıkan soru buna ne zaman ihtiyacımız olacağı.

Var olan aşımızı Omicron varyantına hızlı bir şekilde uyarlamak için yeterli vakte sahibiz. Şu anda gelmesi beklenen bir sürü veri var. Durumun ne kadar acil olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz. Uyarlanmış aşı gelecek yıla hazır olabilir.

"YOKSUL ÜLKERE AŞI DAĞITIMINI HIZLANDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Birkaç hafta önce Senegal'deydik. Ortak olduğumuz şirketlerle aşının yoksul ülkelere dağıtımı hakkında konuştuk. Yoksul ülkelerde dağıtımı kolaylaştıracak teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. 2022'ye buralardaki üretim tesislerimizin inşasını bitirmeyi hedefliyoruz.

Yeni teknolojiler ile bu ülkelerdeki aşı dağıtımını hızlandıracağımızdan eminiz.

Corona virüs aşısının patentini paylaşmakla ilgili bir sıkıntım yok. Kişisel olarak, çözümler arıyorum. İnsanlarını eğtiyoruz. mRNA aşısını geliştirmek için 10 yıldır çalışıyoruz. Üretimizin en yüksek kalitede olması için 50 bin tane adımdan geçiyor. ABD ve Avrupa'daki deneyimli ortaklarımız bunun için çalışıyor. "

Bu yılın sonuna kadar bir milyar doz aşıyı , gelecek yıl ise bir milyar dozu daha gelişmekte olan ülkelere göndermeyi planlıyoruz."


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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