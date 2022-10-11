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Ukrayna'da can kaybı yükselirken Rusya açık açık itiraf etti! "Bizim çıkarımıza değil"

11.10.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus güçlerinin dün Ukrayna şehirlerine yönelik düzenlediği saldırılarda, hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği ve 105 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Batı’nın Ukrayna savaşına müdahil olmaması için önlemler alacaklarını ancak Moskova’nın, ABD ve NATO ile çatışma ihtimalinin kendi çıkarlarına olmadığını söyledi.

Ukrayna'da can kaybı yükselirken Rusya açık açık itiraf etti! "Bizim çıkarımıza değil"

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Kiev yönetimine doğrudan destek veren Batılı ülkelere mesaj gönderdi.

"BATI'YI DOĞRUDAN SAVAŞIN İÇİNE SOKUYOR"

Ukrayna’ya sağlanan desteklerden bahseden Ryabkov şöyle konuştu:

"Batılı ülkelerden Ukrayna’ya sağlanan silah yardımları, paralı askerler, eğitimler, istihbarat, uydu görüntüleri ve stratejik silahlar batıyı doğrudan bu savaşın içine sokuyor. ABD ve Batılı ülke liderleri Rusya’nın savaş meydanında yenilmesine yönelik çağrı yapıyor. Rusya, asimetrik olmak dahil önlemler almak zorunda kalacak."

"RUSYA ÖNLEMLER ALACAK"

Ryabkov ayrıca Batılı ülkelerin Ukrayna’ya daha fazla müdahil olmaması için önlemler alacaklarını ilan etti.

Alınacak önlemlere karşı Batılı ülkeler ile bir çatışma da istemediklerini belirten Ryabkov, "ABD ve NATO ile doğrudan çatışma Moskova’nın çıkarına değil. Washington ve diğer Batılı başkentlerin gerilimin kontrolsüz bir şekilde tırmanması risklerinin farkına varacağını umuyoruz ve uyarıyoruz" diye konuştu.

CAN KAYBI YÜKSELİYOR

Ukrayna Acil Servisinden dün başta başkent Kiev olmak üzere birçok şehre düzenlenen saldırılardaki can kayıplarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, saldırılar nedeniyle aralarında Kiev ve Lviv'e bağlı bölgelerin de bulunduğu 301 yerleşim birimine elektrik verilemediği ifade edildi.

Saldırılarda yaşamını yitirilenlerin sayısının 19'a yükseldiği ve 105 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Rus güçleri, dün Kiev, Lviv, Dnipro başta olmak üzere Ukrayna'nın birçok şehrine füze, roket ve kamizake İHA'larıyla saldırılar düzenlemişti.

(AA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna savaşı
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