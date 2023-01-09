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  4. Ukrayna’da tartışma yaratan görüntüler! Ukrayna ordusunda görevliydi... Yılbaşını Paris’te kutladı

Ukrayna’da tartışma yaratan görüntüler! Ukrayna ordusunda görevliydi... Yılbaşını Paris’te kutladı

09.01.2023 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Şubat 2022 tarihinde Vladimir Putin’in emriyle Rus kuvvetlerinin Ukrayna’yı işgaliyle birlikte iki ülke arasındaki gerilim yerini savaşa bıraktı. Üçüncü Dünya Savaşı’nın söylentilerinin gölgesinde yaklaşık 1 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna cephesinde tartışma yaratan yeni video ve fotoğraflar ortaya çıktı.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş ikili ülkenin ateşkes konuşmalarının gölgesinde hala devam ediyor. Odessa sınır koruma birimi sözcüsü Ivanna Platovska’nın renkli sosyal medya paylaşımları ülke gündemine yerleşti. Yeni yılı Paris’teki bir gece kulübünde karşılayan Platovska’nın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri büyük tepki topladı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTI

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Facebook ve TikTok paylaşımlarının ülke gündeminde geniş yankı uyandırması üzerine Platovska sosyal medya hesaplarını kapattı. Genç kadının ordu bünyesinde yer almadığı iddia edilirken 2022 yılındaki lüks hayatındaki sunduğu kesitler de görenleri şaşkına çevirdi.

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Kendisine yöneltilen tepkilere cevap vermeyen ve herhangi bir açıklama yapmayı tercih etmeyen Platovska’nın özel izinle yurtdışına çıkabildiği öne sürüldü.

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Ukrayna

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