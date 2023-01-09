Ukrayna’da tartışma yaratan görüntüler! Ukrayna ordusunda görevliydi... Yılbaşını Paris’te kutladı

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş ikili ülkenin ateşkes konuşmalarının gölgesinde hala devam ediyor. Odessa sınır koruma birimi sözcüsü Ivanna Platovska’nın renkli sosyal medya paylaşımları ülke gündemine yerleşti. Yeni yılı Paris’teki bir gece kulübünde karşılayan Platovska’nın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri büyük tepki topladı.
Facebook ve TikTok paylaşımlarının ülke gündeminde geniş yankı uyandırması üzerine Platovska sosyal medya hesaplarını kapattı. Genç kadının ordu bünyesinde yer almadığı iddia edilirken 2022 yılındaki lüks hayatındaki sunduğu kesitler de görenleri şaşkına çevirdi.
Kendisine yöneltilen tepkilere cevap vermeyen ve herhangi bir açıklama yapmayı tercih etmeyen Platovska’nın özel izinle yurtdışına çıkabildiği öne sürüldü.