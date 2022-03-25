Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Ukrayna’nın fenomen kadın askerleri! Sosyal medyada danslarıyla gündem yarattılar

Ukrayna’nın fenomen kadın askerleri! Sosyal medyada danslarıyla gündem yarattılar

25.03.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 31. gününde bölgeden Rus askerlerine karşı direniş görüntüleri gelmeye devam ediyor. Ukrayna’da savaş patlak verdiğinden beri ülkenin kadın askerleri mücadelelerini sosyal medya hesaplarında belgelediler. Katiusha ve Vika isimli sosyal medya kullanıcıları ülkelerinin içinde bulunduğu savaşı tüm dünyaya göstermek ve Putin’e meydan okumak için düzenli olarak paylaşımlar yapıyorlar.

Ukrayna’nın fenomen kadın askerleri! Sosyal medyada danslarıyla gündem yarattılar

Ukrayna’da Rus askerlerinin ülkeye girişinden itibaren ordu ve halk omuz omuza direnişe devam ediyor. Sıkıyönetim yasasına göre birçok erkek silahlı kuvvetlere alındı. Ancak sayıları bir hayli fazla olan kadınlar da Putin’in güçlerine karşı savaşmak için birleşti. Savaşın gerçek yüzünü tüm dünyaya göstermek isteyen kadınların sosyal medya paylaşımları bir anda popüler oldu.

ASKERİ EĞİTİMİNİ PAYLAŞTI

1

Savaşın öncesinde olası bir saldırı ihtimali üzerine yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Katiusha, askeri kıyafetleriyle geçit töreni yaptığı videosu sayesinde milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Kışladan Doğu Avrupa şarkılarını söyleyerek dans ettiği paylaşımlar yapan Katiusha, her fırsatta Putin’e meydan okudu.

2

Son paylaşımında ise kendisi ve arkadaşlarının yoğun bir askeri eğitimden geçtiklerini söyleyen Katiusha, nişancılık ve yangın söndürme gibi konularda uzmanlaştıklarını dile getirdi.

Rus askerleri bıraktı, Ukraynalı çiftçi traktörüyle çekti! Sosyal medyadan şarkıyla paylaştılarRus askerleri bıraktı, Ukraynalı çiftçi traktörüyle çekti! Sosyal medyadan şarkıyla paylaştılar

“MOSKOVALI DEĞİLSENİZ DAHA FAZLA İZLEYİN”

3

Sık sık asker arkadaşlarıyla birlikte cepheden paylaşım yapan Vika, savaşın soğuk ve karanlık yüzünü göstermek istiyor. Putin’e meydan okudukları bir paylaşımda Vika, “Moskovalı değilseniz daha fazla izleyin” notuyla tüm dünyaya seslendi.

4

Ukrayna cephesinden ilginç görüntü! Askerler savaş kıyafetleriyle dans videosu yayınladı, milyonlar onları izlediUkrayna cephesinden ilginç görüntü! Askerler savaş kıyafetleriyle dans videosu yayınladı, milyonlar onları izledi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
24 Mart reyting sonuçları açıklandı mı?24 Mart reyting sonuçları açıklandı mı?
Paylaşımına beğeni yağdı! İç çamaşırsız poz verdiPaylaşımına beğeni yağdı! İç çamaşırsız poz verdi
Evlilik itirafı şaşırttı! “Başka erkeklerle cinsellik...”Evlilik itirafı şaşırttı! “Başka erkeklerle cinsellik...”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Çocuklarını görenler torunu sanıyor!

Çocuklarını görenler torunu sanıyor!

Paylaşımına beğeni yağdı! İç çamaşırsız poz verdi

Paylaşımına beğeni yağdı! İç çamaşırsız poz verdi

Gizli kamera yerleştirdi! Eşinin cinsel organını kesti

Gizli kamera yerleştirdi! Eşinin cinsel organını kesti

Dekoltesinin yeri şaşırttı! “Herkes saklar, sen açıyorsun”

Dekoltesinin yeri şaşırttı! “Herkes saklar, sen açıyorsun”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.