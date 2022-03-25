Ukrayna’nın fenomen kadın askerleri! Sosyal medyada danslarıyla gündem yarattılar

Ukrayna’da Rus askerlerinin ülkeye girişinden itibaren ordu ve halk omuz omuza direnişe devam ediyor. Sıkıyönetim yasasına göre birçok erkek silahlı kuvvetlere alındı. Ancak sayıları bir hayli fazla olan kadınlar da Putin’in güçlerine karşı savaşmak için birleşti. Savaşın gerçek yüzünü tüm dünyaya göstermek isteyen kadınların sosyal medya paylaşımları bir anda popüler oldu.

ASKERİ EĞİTİMİNİ PAYLAŞTI

Savaşın öncesinde olası bir saldırı ihtimali üzerine yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Katiusha, askeri kıyafetleriyle geçit töreni yaptığı videosu sayesinde milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Kışladan Doğu Avrupa şarkılarını söyleyerek dans ettiği paylaşımlar yapan Katiusha, her fırsatta Putin’e meydan okudu.

Son paylaşımında ise kendisi ve arkadaşlarının yoğun bir askeri eğitimden geçtiklerini söyleyen Katiusha, nişancılık ve yangın söndürme gibi konularda uzmanlaştıklarını dile getirdi.

“MOSKOVALI DEĞİLSENİZ DAHA FAZLA İZLEYİN”

Sık sık asker arkadaşlarıyla birlikte cepheden paylaşım yapan Vika, savaşın soğuk ve karanlık yüzünü göstermek istiyor. Putin’e meydan okudukları bir paylaşımda Vika, “Moskovalı değilseniz daha fazla izleyin” notuyla tüm dünyaya seslendi.



