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Ukrayna cephesinden ilginç görüntü! Askerler savaş kıyafetleriyle dans videosu yayınladı, milyonlar onları izledi

02.03.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sırasında Rus kuvvetlerine karşı ülkesini savunmak için cepheye giden Alex Huk isimli bir Ukrayna askeri kızına iyi olduğunu anlatmak için TikTok hesabı açtı. Cepheden askerlerle birlikte çektiği dans videolarıyla gündem olan asker, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kullanıcıların bazıları görüntüler nedeniyle askerlere tepki gösterdi.

Ukrayna-Rusya arasındaki savaş tüm dünyanın gözü kulağının bölgeye çevrilmesine neden oldu. Alex Huk isimli bir askerin kızına iyi olduğunu kanıtlamak için açtığı TikTok hesabı kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaştı. Her gün hesabına video atmaya özen gösteren askerin 2 gündür herhangi bir gönderi paylaşmaması endişelere neden olmuştu. Gün içinde dans ederek sosyal medyaya dönen asker "Hayattayım, hala savaşıyoruz" mesajını verdi.

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2 GÜN ARA VERMİŞTİ

dans

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in askeri hareket emrinden sonra Rus askerleri Rusya şehirlerinde havadan ve karadan düzenledikleri saldırılarla ilerlemeye başladı. İşgalin 7. gününde Ukrayna ordusu ve orduya gönüllü olarak katılan sivil halk Rus askerlerine karşı direnişini sürdürüyor. Sosyal medyanın gündemine yerleşen Ukrayna-Rusya savaşında bölgeden ilginç anlar da gündem yaratıyor.

Savaş bölgesinden kan donduran görüntülerin yanında sosyal medyada bir Ukrayna askeri popüler olmayı başardı. Silah arkadaşlarıyla beraber efsane rock grubu Nirvana'nın "Smells Like Teen Spirit" şarkısı eşliğinde ellerindeki silahlarla dans ettikleri anlar gündem yaratmıştı. Her gün kızı için bir dans videosu atacağını söyleyen asker, 2 günlük aranın ardından Michael Jackson şarkısıyla geri döndü.

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TEPKİLER GECİKMEDİ

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Ukraynalı askerin paylaşımları milyonlarca izlenmeye ulaşırken sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı cepheden yayınlanan dans görüntülerine tepki gösterdi. Bir yanda savaş olurken askerlerine eğlenceli anlarını kaydetmesi sosyal medya kullanıcılarının yoğun eleştirisiyle karşılaştı.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok Ukrayna
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