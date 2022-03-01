Ukrayna'nın Melitopol kentinde halk Rus askeri araçlarına geçit vermedi!

Rusya'nın 6 gündür Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı sivillerin direnişi devam ediyor. Ülkenin çeşitli yerlerinden gelen görüntülerde Ukrayna halkının Rus askerlerine ve zırhlı araçlarına engel olduğu anlar dikkat çekiyor.

RUS KONVOYUNUN YOLUNU KESTİLER

Ukrayna'nın güneydoğusunda yer alan Melitopol kentinde de silahsız siviller, Rus askeri araçlarından oluşan konvoyun önüne geçti.

Siviller, "işgalciler" diye bağırdıkları Rus askerlerine geçit vermedi. Rus ordusuna ait zırhlı araçlar ise ellerinde Ukrayna bayrakları olan kalabalığı sirenleri çalarak dağıtmaya çalıştı.





