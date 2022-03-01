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Ukrayna'nın Melitopol kentinde halk Rus askeri araçlarına geçit vermedi!

01.03.2022 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'yı işgal harekatı başlatan Rus güçleri zaman zaman halkın sert direnişiyle karşılaşıyor. Ukrayna'nın Melitopol kentinde de silahsız siviller, Rus askeri araçlarından oluşan konvoyun önüne geçerek durdurdu. Rus araçlarını elleriyle engellemeye çalışan halkın tepkisi ise kameralara yansıdı.

Rusya'nın 6 gündür Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı sivillerin direnişi devam ediyor. Ülkenin çeşitli yerlerinden gelen görüntülerde Ukrayna halkının Rus askerlerine ve zırhlı araçlarına engel olduğu anlar dikkat çekiyor.

RUS KONVOYUNUN YOLUNU KESTİLER

Ukrayna'nın güneydoğusunda yer alan Melitopol kentinde de silahsız siviller, Rus askeri araçlarından oluşan konvoyun önüne geçti.

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Siviller, "işgalciler" diye bağırdıkları Rus askerlerine geçit vermedi. Rus ordusuna ait zırhlı araçlar ise ellerinde Ukrayna bayrakları olan kalabalığı sirenleri çalarak dağıtmaya çalıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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